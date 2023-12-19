Counter Strike как способ заработка: латвийский киберспортсмен Саукантс стал миллионером

Саукантс за время своей карьеры киберспортсмена заработал более миллиона долларов (1,017 миллиона). Особенно хорошим для broky стали 2023 и 2022 год - за это время он заработал 832 тысячи долларов.

Большую часть дохода Саукантсу принесло участие в турнирах Counter Strike: Global Offensive. На этой игре он заработал 828 тысяч долларов, или 81,43% своего общего дохода.

Tas ir noticis!👏



Latvietis, kurš pirmais sasniedzis e-sporta balvu fonda miljonu (USD), un pielaikojis miljonāra kurpes ir...



....@broky!



Who's next?🇱🇻🎮 pic.twitter.com/dIbau68rn9 — A (@ayriks) December 19, 2023

В мировом рейтинге самых зарабатывающих киберспортсменов broky занимает 164-е место. Он - единственный представитель Латвии, которому удалось перешагнуть рубеж в миллион. На вершине ранга с 7,184 миллиона долларов находится датчанин Йохан Сундстейн, или N0tail, главный источник дохода которого - видеоигра Dota 2.

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