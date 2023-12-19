Counter Strike как способ заработка: латвийский киберспортсмен Саукантс стал миллионером

Один из ведущих представителей киберспорта в Латвии Хелвийс Саукантс, или broky, стал миллионером, сообщает Apollo.lv со ссылкой на Esportearnings.com.
Саукантс за время своей карьеры киберспортсмена заработал более миллиона долларов (1,017 миллиона). Особенно хорошим для broky стали 2023 и 2022 год - за это время он заработал 832 тысячи долларов.
Большую часть дохода Саукантсу принесло участие в турнирах Counter Strike: Global Offensive. На этой игре он заработал 828 тысяч долларов, или 81,43% своего общего дохода.
Tas ir noticis!👏— A (@ayriks) December 19, 2023
Latvietis, kurš pirmais sasniedzis e-sporta balvu fonda miljonu (USD), un pielaikojis miljonāra kurpes ir...
....@broky!
Who's next?🇱🇻🎮 pic.twitter.com/dIbau68rn9
В мировом рейтинге самых зарабатывающих киберспортсменов broky занимает 164-е место. Он - единственный представитель Латвии, которому удалось перешагнуть рубеж в миллион. На вершине ранга с 7,184 миллиона долларов находится датчанин Йохан Сундстейн, или N0tail, главный источник дохода которого - видеоигра Dota 2.
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