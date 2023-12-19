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Фото ⟩ В здании правительства зажгли рождественскую елку

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Открытие рождественской елки в здании правительства
Открытие рождественской елки в здании правительства Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Во вторник, 19 декабря, в вестибюле первого этажа здания Кабинета министров состоялось открытие рождественской елки.

По сообщению Государственной канцелярии, премьер-министр Эвика Силиня и министры открыли рождественскую елку в доме правительства - в этом году она украшена орнаментами и пипаркукас, изготовленными местными мастерами. 

Мероприятие речью открыла премьер-министр, а для праздничного настроения прозвучали музыкальные представления.

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