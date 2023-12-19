Фото ⟩ В здании правительства зажгли рождественскую елку

Во вторник, 19 декабря, в вестибюле первого этажа здания Кабинета министров состоялось открытие рождественской елки.
По сообщению Государственной канцелярии, премьер-министр Эвика Силиня и министры открыли рождественскую елку в доме правительства - в этом году она украшена орнаментами и пипаркукас, изготовленными местными мастерами.
Мероприятие речью открыла премьер-министр, а для праздничного настроения прозвучали музыкальные представления.
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