Известный спортсмен принудил свою девушку сделать аборт и требовал видеозаписи процедуры - чтобы убедиться

«Я не хочу детей. Давай разберемся с этим, как взрослые», — поначалу заявил Эдвардс, узнав, что девушка беременна, и пообещал помочь во всем материально.

Когда она, наконец, согласилась на аборт, хотя и говорит, что уже сожалеет об этом, Эдвардс немедленно пожелал увидеть, как его подруга принимает таблетку. Звездный спортсмен постоянно требовал видеозаписи, чтобы получить подтверждение всем этапам. После этого Эдвардс начал девушку избегать, и общение продолжилось между их защитниками.

После получения видеозаписи Эдвардс послал Джорде 100 000 долларов – чтобы она все же согласилась с абортом.

Когда разговор просочился в социальные сети, Эдвардс принес публичные извинения.

«Я делал комментарии, находясь в напряженной ситуации. Эти предложения не соответствуют тому, во что я верю и кем я хочу быть как мужчина. Всех женщин следует поддерживать и поощрять принимать решения относительно своего тела, которые, по их мнению, будут для них лучшими. Отныне я буду решать личные вопросы конфиденциально и больше ничего комментировать не хочу», - заявил один из талантливейших игроков НБА.