22-летний баскетболист угодил в скандал – в сети появился его разговор с подругой Пейдж Джорде. Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», заставил свою девушку сделать аборт. Причем в ситуации, когда женщина этого не хотела. Также он потребовал видео, в котором видно, как Джорде делает эту процедуру.
Известный спортсмен принудил свою девушку сделать аборт и требовал видеозаписи процедуры - чтобы убедиться
«Я не хочу детей. Давай разберемся с этим, как взрослые», — поначалу заявил Эдвардс, узнав, что девушка беременна, и пообещал помочь во всем материально.
Когда она, наконец, согласилась на аборт, хотя и говорит, что уже сожалеет об этом, Эдвардс немедленно пожелал увидеть, как его подруга принимает таблетку. Звездный спортсмен постоянно требовал видеозаписи, чтобы получить подтверждение всем этапам. После этого Эдвардс начал девушку избегать, и общение продолжилось между их защитниками.
После получения видеозаписи Эдвардс послал Джорде 100 000 долларов – чтобы она все же согласилась с абортом.
Когда разговор просочился в социальные сети, Эдвардс принес публичные извинения.
«Я делал комментарии, находясь в напряженной ситуации. Эти предложения не соответствуют тому, во что я верю и кем я хочу быть как мужчина. Всех женщин следует поддерживать и поощрять принимать решения относительно своего тела, которые, по их мнению, будут для них лучшими. Отныне я буду решать личные вопросы конфиденциально и больше ничего комментировать не хочу», - заявил один из талантливейших игроков НБА.