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Снег, дождь и плюсовая температура: синоптики о погоде в среду

rus.tvnet.lv/LETA
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Поезд во время снегопада
Поезд во время снегопада Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду, 20 декабря, будет преимущественно пасмурно, во многих местах ожидаются осадки - в основном снег, мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По прогнозам, больше осадков выпадет на западе страны. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, порывистый на морском побережье. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов.

В Риге днем небо будет преимущественно затянуто облаками, и во второй половине дня ожидается дождь. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +2 до +3 градусов.

Галерея: Дождливая погода

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