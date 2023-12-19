В среду во многих регионах ожидаются осадки

День будет преимущественно пасмурным, во многих местах выпадут осадки - в основном, в виде снега, мокрого снега, больше всего осадков ожидается на западе страны.

Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, порывистый на морском побережье. Максимальная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов.

В Риге днем будет преимущественно облачно, во второй половине дня ожидается дождь. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +2 до +3 градусов.

Галерея: Дождливая погода

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