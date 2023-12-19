Видео ⟩ Пресс-конференция Владимира Зеленского: мобилизация в Украине, отсутствие побед у РФ

О прогнозах относительно возможной даты окончания войны

Отвечая на вопрос о том, что многие лидеры западных стран говорят, что, по их оценкам, война может продлиться еще долго, президент отметил, что "если мы не потеряем нашу стойкость, наш дух, мы завершим войну раньше".

"Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности", - продолжил Зеленский.

О переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Зеленский заявил, что "никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или переговоров с Путиным".

Он рассказал о недавней встрече с Орбаном в Аргентине, во время инаугурации президента этой страны Хавьера Милея.

"Я сказал Орбану - Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС. Он мне не смог назвать. И второй вопрос - почему мы не можем организовать встречу между нами. Он тоже не ответил", - отметил Зеленский.

Видео: Пресс-конференция Владимира Зеленского

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!