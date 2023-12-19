Видео ⟩ Пресс-конференция Владимира Зеленского: мобилизация в Украине, отсутствие побед у РФ

Во вторник, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. По подсчетам украинского СМИ Hromadske, на пресс-конференцию аккредитовали около 200 журналистов украинских и зарубежных СМИ.
Перед началом пресс-конференци президент Украины поблагодарил украинский народ и военных, которые "приближают нашу победу".
"Мы боремся за независимую Украину, за свое будущее. Не за то, которое нам пытается навязать Россия", - сказал Зеленский.
О мобилизации в украинскую армию
"Это все-таки вопрос Генштаба, это существенный, тонкий вопрос. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита.
Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра.
Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы принять это решение", - ответил Зеленский.
Президент также отметил, что такая мобилизация будет стоить 500 миллиардов гривен.
О недостатке боеприпасов и проблемах с западной помощью
Зеленский выразил уверенность, что "США нас не предадут и все будет выполнено полностью". Он также отметил, что Украина "ведет дальнейшие переговоры с ЕС".
Также президент заявил, что
"ни одного результата Россия не достигла за этот год. Кремль не меняет целей "спецоперации", но они ни одной целей не достигли".
Он также отметил, что недостаток преимущества в воздухе помешал украинской армии достичь больших успехов во время летнего контрнаступления.
О прогнозах относительно возможной даты окончания войны
Отвечая на вопрос о том, что многие лидеры западных стран говорят, что, по их оценкам, война может продлиться еще долго, президент отметил, что "если мы не потеряем нашу стойкость, наш дух, мы завершим войну раньше".
"Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности", - продолжил Зеленский.
О переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Зеленский заявил, что "никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или переговоров с Путиным".
Он рассказал о недавней встрече с Орбаном в Аргентине, во время инаугурации президента этой страны Хавьера Милея.
"Я сказал Орбану - Виктор, дай мне одну причину, почему вы нас не поддерживаете в ЕС. Он мне не смог назвать. И второй вопрос - почему мы не можем организовать встречу между нами. Он тоже не ответил", - отметил Зеленский.
Видео: Пресс-конференция Владимира Зеленского
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