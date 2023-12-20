В Париже подошел к концу суд над 74-летней Моник Оливье, бывшей супругой известного серийного убийцы Мишеля Фурнире. В 2008 году она уже была приговорена к пожизненному заключению. По новым обвинениям ее осудили на еще один пожизненный срок.
"Идеальная сообщница": во Франции супругу серийного убийцы Мишеля Фурнире приговорили к пожизненному. Еще раз
По новому приговору Моник Оливье должна будет провести за решеткой не менее 20 лет.
Процесс продолжался три недели.
Оливье обвинялась в похищении и убийстве в 1990 году 20-летней британской студентки Джоанны Парриш, более позднем похищении и убийстве 18-летней девушки-инвалида Мари-Анхель Домес и в похищении в 2003 году 9-летней Эстель Музан, чье тело так и не нашли. Считается, что девочка была убита Мишелем Фурнире.
Мишель Фурнире — французский серийный убийца, похищавший, насиловавший и убивавший девочек и девушек на территории Франции и Бельгии.
Он был арестован в 2003 году после неудачной попытки похищения еще одной жертвы и в 2008-м приговорен к пожизненному заключению за убийства семи девочек и женщин, которые были совершены в период с 1987 по 2003 год.
Самой младшей его жертве на момент вынесения приговора было 12 лет, самой старшей — 22 года. Дело 9-летней Эстель Музан всплыло, когда Фурнире уже сидел в тюрьме.
Следствие установило, что супруга Фурнире Моник Оливье помогала мужу совершать злодеяния и в том же 2008 году она также получила пожизненный срок.
«Самые матерые серийные убийцы»
Процесс был построен вокруг убийства британской студентки Джоанны Парриш, работавшей помощницей учителя английского языка в городке Осер к югу от Парижа. Она была убита в мае 1990 года.
В 2018 году Фурнире признался в ее убийстве, а в 2021-м умер в тюрьме. С тех пор следствие занималось выяснением обстоятельств соучастия Оливье в преступлении.
Девушка разместила в местной газете объявление, в котором написала, что дает уроки английского языка. На объявление откликнулся Мишель Фурнире, предложивший молодой учительнице встретиться в городе.
По словам адвоката семьи Парриш Стефани Потье, Джоанна, того не подозревая, стала очередной целью серийного убийцы, а Моник Оливье — соучастницей преступления.
Ее присутствие в фургоне Фурнире убедило девушку сесть в автомобиль к убийце.
«Джоанна Парриш осталась бы жива, если бы в день ее похищения там не оказалась Моник Оливье, — подчеркнула Потье. — Благодаря Оливье стали возможны эти похищения, изнасилования и убийства. Это было смыслом ее жизни. Это был зловещий альянс двух законченных преступников, дополнявших друг друга».
«Вы вынесете обвинительный приговор, поскольку она (Моник Оливье) признает все факты, и она не будет апеллировать против вашего решения», - сказал присяжным адвокат Оливье Ришар Дельжен, заявив, что его подзащитная приняла решение признать вину.
В заключительном слове главный обвинитель Хью Жюль сказал, что Оливье была идеальной сообщницей Фурнире.
«Эта пара, возможно, — самые матерые серийные убийцы последних 50 лет во Франции и Бельгии. Изнасилования и убийства были для них столь же обычным делом, как поход в супермаркет», — подытожил он.