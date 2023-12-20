"Идеальная сообщница": во Франции супругу серийного убийцы Мишеля Фурнире приговорили к пожизненному. Еще раз

«Самые матерые серийные убийцы»

Джоанна Парриш Фото: BBC

Процесс был построен вокруг убийства британской студентки Джоанны Парриш, работавшей помощницей учителя английского языка в городке Осер к югу от Парижа. Она была убита в мае 1990 года.

В 2018 году Фурнире признался в ее убийстве, а в 2021-м умер в тюрьме. С тех пор следствие занималось выяснением обстоятельств соучастия Оливье в преступлении.

Девушка разместила в местной газете объявление, в котором написала, что дает уроки английского языка. На объявление откликнулся Мишель Фурнире, предложивший молодой учительнице встретиться в городе.

По словам адвоката семьи Парриш Стефани Потье, Джоанна, того не подозревая, стала очередной целью серийного убийцы, а Моник Оливье — соучастницей преступления.

Ее присутствие в фургоне Фурнире убедило девушку сесть в автомобиль к убийце.

«Джоанна Парриш осталась бы жива, если бы в день ее похищения там не оказалась Моник Оливье, — подчеркнула Потье. — Благодаря Оливье стали возможны эти похищения, изнасилования и убийства. Это было смыслом ее жизни. Это был зловещий альянс двух законченных преступников, дополнявших друг друга».

«Вы вынесете обвинительный приговор, поскольку она (Моник Оливье) признает все факты, и она не будет апеллировать против вашего решения», - сказал присяжным адвокат Оливье Ришар Дельжен, заявив, что его подзащитная приняла решение признать вину.

В заключительном слове главный обвинитель Хью Жюль сказал, что Оливье была идеальной сообщницей Фурнире.

«Эта пара, возможно, — самые матерые серийные убийцы последних 50 лет во Франции и Бельгии. Изнасилования и убийства были для них столь же обычным делом, как поход в супермаркет», — подытожил он.