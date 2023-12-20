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"Идеальная сообщница": во Франции супругу серийного убийцы Мишеля Фурнире приговорили к пожизненному. Еще раз

BBC News Русская служба
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BBC
Моник Оливье
Моник Оливье Фото: BBC News

В Париже подошел к концу суд над 74-летней Моник Оливье, бывшей супругой известного серийного убийцы Мишеля Фурнире. В 2008 году она уже была приговорена к пожизненному заключению. По новым обвинениям ее осудили на еще один пожизненный срок.

По новому приговору Моник Оливье должна будет провести за решеткой не менее 20 лет.

Процесс продолжался три недели.

Оливье обвинялась в похищении и убийстве в 1990 году 20-летней британской студентки Джоанны Парриш, более позднем похищении и убийстве 18-летней девушки-инвалида Мари-Анхель Домес и в похищении в 2003 году 9-летней Эстель Музан, чье тело так и не нашли. Считается, что девочка была убита Мишелем Фурнире.

Мишель Фурнире — французский серийный убийца, похищавший, насиловавший и убивавший девочек и девушек на территории Франции и Бельгии.

Он был арестован в 2003 году после неудачной попытки похищения еще одной жертвы и в 2008-м приговорен к пожизненному заключению за убийства семи девочек и женщин, которые были совершены в период с 1987 по 2003 год.

Самой младшей его жертве на момент вынесения приговора было 12 лет, самой старшей — 22 года. Дело 9-летней Эстель Музан всплыло, когда Фурнире уже сидел в тюрьме.

Следствие установило, что супруга Фурнире Моник Оливье помогала мужу совершать злодеяния и в том же 2008 году она также получила пожизненный срок.

«Самые матерые серийные убийцы»

Джоанна Парриш
Джоанна Парриш Фото: BBC

Процесс был построен вокруг убийства британской студентки Джоанны Парриш, работавшей помощницей учителя английского языка в городке Осер к югу от Парижа. Она была убита в мае 1990 года.

В 2018 году Фурнире признался в ее убийстве, а в 2021-м умер в тюрьме. С тех пор следствие занималось выяснением обстоятельств соучастия Оливье в преступлении.

Девушка разместила в местной газете объявление, в котором написала, что дает уроки английского языка. На объявление откликнулся Мишель Фурнире, предложивший молодой учительнице встретиться в городе.

По словам адвоката семьи Парриш Стефани Потье, Джоанна, того не подозревая, стала очередной целью серийного убийцы, а Моник Оливье — соучастницей преступления.

Ее присутствие в фургоне Фурнире убедило девушку сесть в автомобиль к убийце.

«Джоанна Парриш осталась бы жива, если бы в день ее похищения там не оказалась Моник Оливье, — подчеркнула Потье. — Благодаря Оливье стали возможны эти похищения, изнасилования и убийства. Это было смыслом ее жизни. Это был зловещий альянс двух законченных преступников, дополнявших друг друга».

«Вы вынесете обвинительный приговор, поскольку она (Моник Оливье) признает все факты, и она не будет апеллировать против вашего решения», - сказал присяжным адвокат Оливье Ришар Дельжен, заявив, что его подзащитная приняла решение признать вину.

В заключительном слове главный обвинитель Хью Жюль сказал, что Оливье была идеальной сообщницей Фурнире.

«Эта пара, возможно, — самые матерые серийные убийцы последних 50 лет во Франции и Бельгии. Изнасилования и убийства были для них столь же обычным делом, как поход в супермаркет», — подытожил он.

BBC
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