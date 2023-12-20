Вместо этого в финале женского одиночного разряда французского турнира Negometal Open встретились мужчина и женщина.

В турнире четырех игроков в финал вышли Костюк (39-е место по версии WTA) и Андреева (57-е место по версии WTA). За несколько часов до начала матча Костюк заявила, что не выйдет на поле.

Организаторам турнира за несколько часов не удалось найти теннисистку женского пола, которая могла бы встретиться с Андреевой в финале. Неожиданно ее встретил соперник-мужчина - Янис Газуани Дюран, занимающий 1145-е место в мировом рейтинге ATP.

Дюран выиграл матч со счетом 7-5, 6-2. Однако кубок и призовые все равно были вручены Андреевой.

Французские журналисты поинтересовались, почему Костюк не вышла на поле в финале, однако украинка проигнорировала этот вопрос. При этом известно, что после полномасштабного вторжения России в Украину она избегает рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменами на официальных турнирах.

"Я не хочу это комментировать. Надеюсь, вы понимаете", - сказала Костюк журналистам.

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