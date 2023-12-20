Каждый год весь мир с нетерпением ждет рождественских праздников, и жители Эстонии - не исключение. Именно в конце ноября города и населенные пункты этой страны начинают украшать рождественскими елями и гирляндами, а в воздухе появляется запах глинтвейна, корицы и мандаринов, - пишет Limon.ee.
Елки из биотуалетов, фонарей и книг: смотрите, какие необычные конструкции украшают разные города Эстонии
Поскольку у большинства людей скорее всего нет возможности объехать всю Эстонию в рождественский период, чтобы своими глазами увидеть все украшения, мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленных в разных городах Эстонии. Смотрите и наслаждайтесь! Какая рождественская красавица вам нравится больше?
Таллинн
Ратушная площадь
Ноблесснер
Церковь Нигулисте
Хаапсалу
Пярну
Выру
Пайде
Курессааре
Йыхви
Вильянди
Раквере
Нарва
Силламяэ
Отепя
Валга
Тарту
Кохтла-Ярве
Палдиски
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