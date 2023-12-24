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Видео ⟩ Вейонис, Бйорк, Бусел и другие: "Чтобы следующий год был лучше этого"

rus.tvnet.lv
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RUS TVNET побывал на премьере концерта "Новогодняя акция!" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и записал для вас, дорогие читатели, поздравления к Рождеству и Новому году! 

Зрителей и читателей RUS TVNET душевно поздравили директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк, режиссер и руководитель по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Сергей Голомазов, экс-президент Раймонд Вейонис, джазовая певица и композитор Эвилена Протектор, актрисы Анастасия Лёвина и Вероника Плотникова, а также актеры Вадим Николайчук и Максим Бусел.

Редакция RUS TVNET присоединяется к поздравлениям!

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