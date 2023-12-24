Видео ⟩ Вейонис, Бйорк, Бусел и другие: "Чтобы следующий год был лучше этого"

Зрителей и читателей RUS TVNET душевно поздравили директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк, режиссер и руководитель по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Сергей Голомазов, экс-президент Раймонд Вейонис, джазовая певица и композитор Эвилена Протектор, актрисы Анастасия Лёвина и Вероника Плотникова, а также актеры Вадим Николайчук и Максим Бусел.