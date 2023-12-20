Надежда на снежное Рождество еще осталась: новый прогноз синоптиков

В оставшиеся рабочие дни этой недели погода существенно не улучшится. На всей территории страны временами ожидаются дожди, которые местами будут продолжительными, в результате чего на отдельных реках ухудшится гидрологическая ситуация, возможен также снег и мокрый снег.

Снова усилится ветер, наиболее сильные порывы ожидаются вблизи морского побережья. Температура воздуха по-прежнему будет держаться в пределах от -1 до +4 градусов.

В дни католического Рождества в Латвию поступят более прохладные воздушные массы и температура воздуха немного понизится, в темные часы суток во многих местах, а днем главным образом на востоке страны столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

Местами выпадет снег, поэтому можно надеяться на снежное Рождество.

Галерея: Рождественский рынок на Домской площади

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