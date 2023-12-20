Отца трех детей разозлила церковь в Скайсткалне: 12 раз в день на всю улицу звучит музыка

Рихард с семьей живет в Скайсткалне. Идиллию сельского покоя регулярно нарушает шум от церкви - в башнях размещено несколько громкоговорителей, из которых 12 раз в день звучат различные композиции, сообщает передача Bez tabu.
Жители пытались о чем-то договориться с новым пастором, однако безрезультатно.
"У нас нет претензий, что колокола звучат до и после богослужение. Но не 12 же раз в день, это просто... это уму непостижимо", - говорит Рихард, который проживает в 900 метрах от церкви.
В Скайсткалнской католической церкви служит преподобный Андрей Мединьш. Он признает, что церковные громкоговорители мешают части жителей, однако менять ничего не собирается.
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