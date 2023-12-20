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Отца трех детей разозлила церковь в Скайсткалне: 12 раз в день на всю улицу звучит музыка

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Ekrānšāviņš

Рихард с семьей живет в Скайсткалне. Идиллию сельского покоя регулярно нарушает шум от церкви - в башнях размещено несколько громкоговорителей, из которых 12 раз в день звучат различные композиции, сообщает передача Bez tabu.

Жители пытались о чем-то договориться с новым пастором, однако безрезультатно.

"У нас нет претензий, что колокола звучат до и после богослужение. Но не 12 же раз в день, это просто... это уму непостижимо", - говорит Рихард, который проживает в 900 метрах от церкви.

В Скайсткалнской католической церкви служит преподобный Андрей Мединьш. Он признает, что церковные громкоговорители мешают части жителей, однако менять ничего не собирается.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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