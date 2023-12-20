Правительство Туска уволило руководителей государственных СМИ Польши. Их обвиняли в предвзятости и пропаганде

«Это явно атака на свободные СМИ, это нарушение закона», — сказал Глинский агентству AFP.

Международная организация по наблюдению за СМИ «Репортеры без границ» (RSF) в 2020 году заявляла, что «предвзятый дискурс и язык ненависти по-прежнему главенствуют в государственных СМИ [Польши], превратившихся в рупоры правительственной пропаганды».

В декабре правая партия «Право и справедливость» потеряла власть в Польше после того, как ее представители в течение восьми лет возглавляли правительство страны.

Большинство депутатов недавно избранного Сейма проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету во главе с представителем «Права и справедливости» Матеушем Моравецким.

СМИ в Польше: 57-е место в мире в индексе свободы прессы

Государственные СМИ - важный инструмент распространения информации в Польше. Около трети всех жителей страны полагаются на государственных вещателей в получении новостей за неимением доступа к частным каналам.

Согласно закону, государственные СМИ Польши не должны служить политическим интересам какой-либо одной партии. На практике они, как правило, более расположены к находящемуся у власти правительству.

За время правления партии «Право и справедливость» Польша опустилась с 18-го на 57-е место во Всемирном индексе свободы прессы.

В июне этого года главные редакторы более чем 40 независимых изданий Польши подписали открытое письмо, в котором заявляли, что будут противостоять попыткам правящей партии «Право и справедливость» влиять на их редакционную политику.

Поводом для этого выступления редакторов стали две попытки представителей правящей партии надавить на независимые издания, о которых сами эти издания недавно рассказали.

Тогда польские журналисты и независимые от властей эксперты говорили, что правопопулистская партия «Право и справедливость» за те восемь лет, что она правит в Польше, превратила всю государственную прессу в рупор своей пропаганды и продолжает давить на независимые издания.

В 2021 году десятки польских газет, интернет-СМИ, радиостанций и телеканалов протестовали против намерений правительства ввести новый налог на рекламу, который, как считали его противники, приведет к банкротству некоторых СМИ.