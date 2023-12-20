Бывшая чемпионка мира по биатлону рассказала, что несколько месяцев была вынуждена хранить тайну

Мякяряйнен и Эдер победили в шоу Amazing Race на финском телеканале Nelonen. Они получили приз в размере 15 000 евро каждая.

"С августа - после записи финала шоу - я обо всем молчала. Об этом знал всего один человек", - рассказала YLE Мякяряйнен, которая на прошлой неделе на финском телевидении комментировала этап Кубка мира.

40-летняя Мякяряйнен, которая завершила карьеру в 2020 году, может вернуться в биатлон, однако в другом статусе. Возможно, это произойдет в будущем году.

"Я сдала экзамен на судью, и мне необходимы соревнования, чтобы получить опыт, - отметила она, добавив, что в качестве спортсменки возвращаться определенно не планирует. - Смешно, что такие слухи возникают именно тогда, когда меня видят на спортивных мероприятиях".

За свою карьеру Мякяряйнен одержала победу на 27 этапах Кубка мира, а всего она выходила на пьедестал 85 раз. В ее копилке - бронза, серебро и золота чемпионатов мира.

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