Главное за 20 декабря ⟩ Срок для Римшевича, открытие Восточной магистрали и как выглядит поезд на Вильнюс изнутри

Европейский суд в Люксембурге в среду, 20 декабря, отклонил жалобу российского бизнесмена-мультимиллиардера Романа Абрамовича на решение Евросоюза включить его в санкционный список на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.

В минувшие выходные в автомобиль спецслужб США, охранявший кортеж президента Джо Байдена, врезался другой автомобиль, сообщают зарубежные СМИ.

В Париже подошел к концу суд над 74-летней Моник Оливье, бывшей супругой известного серийного убийцы Мишеля Фурнире. В 2008 году она уже была приговорена к пожизненному заключению. По новым обвинениям ее осудили на еще один пожизненный срок.

В 12-м пакете санкций ЕС ввел для экспортеров обязательное контрактное условие, запрещающее реэкспорт в Россию «чувствительных товаров» из других стран: ограничение коснется товаров двойного назначения и продукции, использующейся в военно-промышленном комплексе. Русская служба Би-би-си объясняет, как будет действовать новое правило и почему его исполнение вызывает вопросы.

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"Быть эмпатичным - это не слабость, а сила", - считает 38-летняя Влада Хмелевская. Она широко улыбается и бодро, почти без пауз рассказывает историю своей жизни. На мгновение даже сложно представить, что эта хрупкая, нежная и столь образованная девушка не видит с рождения.

Разгоревшийся в середине декабря скандал вокруг музыканта Марциса Юдзиса, обвиненного бывшей супругой в семейном насилии, продолжается. Музыкант прокомментировал ситуацию.