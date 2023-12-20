До Рождества остаются считанные дни, но снегом за окном и не пахнет. Впрочем, возможно, не все так плохо, последние прогнозы синоптиков говорят о предстоящем на выходных похолодании, значит, надежда на снежные праздники все-таки есть. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем самое главное за среду, 20 декабря.
Главное за 20 декабря ⟩ Срок для Римшевича, открытие Восточной магистрали и как выглядит поезд на Вильнюс изнутри
Рижский районный суд в Юрмале сегодня признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством, и приговорил обоих к реальным срокам лишения свободы.
Завтра, 21 декабря, в 11:00 в Риге для движения будет открыта Восточная магистраль, сообщил агентству LЕТА мэр Риги Вилнис Кирсис.
С февраля следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца, параллельно, с 12 февраля 2024 года, планируется и вдвое увеличить пошлину за них, гласят подготовленные МВД поправки к правилам Кабинета Министров. Пользователи соцсетей возмущены такими новшествами.
Рижский городской суд на этой неделе решил освободить из-под стражи обвиняемого в шпионаже в пользу России таксиста Сергея Сидорова.
В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica завершены работы по строительству железнодорожной эстакады на улице Прагас и территории Рижского международного автовокзала, сообщили агентству LETA представители Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL).
Уже на следующей неделе начнут ходить поезда между Ригой и Вильнюсом. Информационное агентство LETA узнало, как выглядит пассажирский поезд литовского железнодорожного оператора LTG Link, который остановился на Центральном железнодорожном вокзале Риги.
Курьер международной компании по доставке посылок Venipak Latvija оштрафован за агрессивную езду на 130 евро, сообщает агентство LETA.
Латвия подписала с США договор о закупке ракетно-артиллерийских систем HIMARS и боеприпасов на общую сумму около 180 млн долларов США (164, 2 млн евро), сообщил министр обороны Андрис Спрудс.
В выходные в Латвию придет более прохладный воздух, сохранив надежду на снежное Рождество, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду, 20 декабря, члены Комиссии по социальным вопросам Рижской думы поддержали изменения в обязательные правила самоуправления, целью которых является оказание большей поддержки малообеспеченным слоям населения и установление нового порога дохода домохозяйств с низкими доходами в столичном самоуправлении, сообщает агентство LETA.
В среду, 20 декабря, в микроблоге Х (ранее Twitter) появилось видео, на котором двое мужчин грабят машину в Риге.
Нет причин беспокоиться по поводу удвоения цены на паспорт, поскольку этот документ необходим не всем жителям, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью телеканалу TV3.
Более недели назад социальные сети и СМИ заполонили видеоролики, на которых запечатлена незаконная охота из движущегося авто, сообщает Panorāma. Приехав на место происшествия, чтобы проверить, как оно выглядит после таяния снега, журналисты передачи заметили там разбросанную печень животных, что, скорее всего, является какой-то злой шуткой по поводу произошедшего.
За рубежом:
Новое проевропейское правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило об увольнении руководителей госСМИ, которых раньше обвиняли в предвзятости и пропаганде.
Европейский суд в Люксембурге в среду, 20 декабря, отклонил жалобу российского бизнесмена-мультимиллиардера Романа Абрамовича на решение Евросоюза включить его в санкционный список на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.
В минувшие выходные в автомобиль спецслужб США, охранявший кортеж президента Джо Байдена, врезался другой автомобиль, сообщают зарубежные СМИ.
В Париже подошел к концу суд над 74-летней Моник Оливье, бывшей супругой известного серийного убийцы Мишеля Фурнире. В 2008 году она уже была приговорена к пожизненному заключению. По новым обвинениям ее осудили на еще один пожизненный срок.
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Разгоревшийся в середине декабря скандал вокруг музыканта Марциса Юдзиса, обвиненного бывшей супругой в семейном насилии, продолжается. Музыкант прокомментировал ситуацию.
Мать шестерых детей из Юты, дававшая советы по воспитанию детей на YouTube, в понедельник, 18 декабря, признала себя виновной по обвинению в жестоком обращении с детьми. Женина приговорена к тюремному заключению за попытку убедить двух своих младших детей в том, что они злые, одержимые и, чтобы раскаяться в своих действиях, им необходимо наказание, сообщает издание AP News.
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