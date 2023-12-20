Супруга пьяного водителя пожаловалась на способ, которым задержали ее бегавшего от правосудия мужа

Пьяный водитель, местный житель Давис, год избегал отбывания двухмесячного тюремного наказания. Он, как и многие другие жители поселка, принимал участие в похоронах, на которые и явилась полиция, чтобы его задержать. Виновный требованиям полиции не подчинялся и пытался скрыться, в связи с чем полицейские начали преследование и применили электрошок.

В способе, каким мужчина был задержан, его супруга видит нарушение этики.

Местный житель Давис был осужден за езду без прав и в пьяном виде. Решение вступило в силу по меньшей мере год назад.

"Весь этот год его не искали, не ловили", - указала супруга пьяного водителя Монта Кайре, отметив в качестве причин, почему мужчина сам не пришел в полицию, например, день рождения ребенка. Она также считает, что полиция сама должна была найти мужчину, "но не думала, что это произойдет на похоронах".

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