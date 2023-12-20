Супруга пьяного водителя пожаловалась на способ, которым задержали ее бегавшего от правосудия мужа

В поселке Пуняс Талсинского края в конце ноября похоронили школьницу. Похороны оказались весьма своеобразными, так как полицейские во время них задержали пьяного водителя, сообщает передача 4. studija.
Пьяный водитель, местный житель Давис, год избегал отбывания двухмесячного тюремного наказания. Он, как и многие другие жители поселка, принимал участие в похоронах, на которые и явилась полиция, чтобы его задержать. Виновный требованиям полиции не подчинялся и пытался скрыться, в связи с чем полицейские начали преследование и применили электрошок.
В способе, каким мужчина был задержан, его супруга видит нарушение этики.
Местный житель Давис был осужден за езду без прав и в пьяном виде. Решение вступило в силу по меньшей мере год назад.
"Весь этот год его не искали, не ловили", - указала супруга пьяного водителя Монта Кайре, отметив в качестве причин, почему мужчина сам не пришел в полицию, например, день рождения ребенка. Она также считает, что полиция сама должна была найти мужчину, "но не думала, что это произойдет на похоронах".
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