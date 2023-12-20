Детский сад в Дзегушкалнсе регулярно остается без отопления

Родителей неоднократно просили не приводит детей в садик, если есть такая возможность, так как лопнул газовый отопительный котел.

Когда других вариантов нет, детей приводят в образовательное учреждение, одно помещение которого оборудовано электрическими обогревателями.

Устала от проблем с газовым отопительным котлом и руководитель учреждения Расма Пурмале.

Она попросила мастеров подробный акт о дефекте и передать его в самоуправление, но, по словам женщины, ее пока так и не услышали.

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