В четверг ожидается мокрый снег с дождем

Четверг, 21 декабря, будет пасмурным, утром небо местами прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, что приведет к увеличению снежного покрова на востоке на 2-4 сантиметра. На дорогах будет скользко.
Умеренный юго-западный, южный ветер будет дуть порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.
В Риге ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха составит +2…+3 градуса.
Галерея: Пасмурная погода в Риге
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