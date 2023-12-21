С пятницы пассажиров будут перевозить четыре новых электропоезда

Предприятие сообщает, что технические неполадки в одном из трех новых электропоездов, которые начали курсировать на прошлой неделе, устранены, и с четверга он вновь перевозит пассажиров.

Галерея: Новый электропоезд

Как сообщалось, три первых новых электропоезда начали курсировать 15 декабря по направлению в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а с 16 декабря - по направлению в Елгаву.

В настоящее время в Латвию доставлено 20 составов. Škoda Vagonka планирует передать PV до конца этого года до 19 электропоездов.

В PV ранее сообщили, что все 32 новых электропоезда планируется получить к середине 2024 года.

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