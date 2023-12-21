Сборным Латвии запретят играть против сборных РФ и Беларуси

В законе о спорте предусмотрено установить, что в Латвии запрещено организовывать соревнования сборной страны (взрослых, детских и юниоров) в командных спортивных играх с участием государственных сборных России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе.

Сейм еще должен принять решение о поправках в окончательном чтении.

В аннотации к предложенному политиками "Нового Единства" законопроекту отмечается, что в российской внешнеполитической доктрине одним из направлений распространения ее ценностей является использование так называемой мягкой силы в налаживании отношений с иностранными государствами, и спорт является одним из способов ее использования.

Основная цель поправок - в очередной раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и в корне заблокировать любые попытки России легитимизировать свои военные преступления через спорт.

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