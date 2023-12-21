На Рождество в большинстве регионов Латвии выпадет снег

Рождество в большинстве регионов Латвии будет белым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За последние две недели снежный покров из-за дождей и плюсовой температуры растаял почти на всей территории Латвии, но в ближайшие дни во многих местах вновь пройдет снег.
В выходные в Латвию придет более прохладный воздух, и температура ночью во многих регионах опустится ниже нуля. В отдельные дни ожидается усиление ветра, порывы которого могут составить 15-19 метров в секунду.
Самой длинной будет ночь на 22 декабря, а
пятница станет самым коротким днем года
- в Риге его продолжительность составит всего 6 часов 43 минуты: солнце взойдет в 9:00 и зайдет в 15:44.
В конце недели в основном будет пасмурно, временами с прояснениями. В ближайшие дни через страну с запада пройдет несколько зон осадков, которые принесут преимущественно мокрый снег, снег, местами на западе и в прибрежных районах - дождь.
В ночь на пятницу снежный покров увеличится на 5-9 см на востоке и на 5 см на западе страны. Снежный покров будет постепенно расти, и на Рождество большая часть территории страны будет покрыта снегом.
В пятницу и субботу температура воздуха составит -2...+3 градуса, а в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -1...-6 градусов.
В последнюю неделю декабря временами ожидаются осадки, порывистый ветер, температура воздуха во многих регионах будет ниже нуля. Снежный покров будет постепенно увеличиваться.
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