Фото ⟩ Стрельба в университете в центре Праги. Есть погибшие и раненые

По предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе сам стрелок. Более 20 человек пострадали. По данным экстренных служб, девять человек получили серьезные травмы, как минимум пять - средней степени тяжести и до десяти человек - легкие травмы.

Как пишет Telegram-канал The Česko, по данным некоторых СМИ, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. На кадрах с места происшествия, приведенных каналом видно, как из здания факультета университета выбегают люди в окружении полицейских.

Чешская полиция сообщает в соцсети X, что стрельба произошла в одном из зданий университета на площади Яна Палаха. Novinky.cz передает, что там находится факультет искусств. "Русская служба Би-би-си" сообщает, что эта площадь и соседний с ней район были оцеплены.