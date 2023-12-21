Фото ⟩ Стрельба в университете в центре Праги. Есть погибшие и раненые

В четверг, 21 декабря, в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба, в которой есть как убитые, так и раненые, сообщает чешское издание Novinky.cz.
По предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе сам стрелок. Более 20 человек пострадали. По данным экстренных служб, девять человек получили серьезные травмы, как минимум пять - средней степени тяжести и до десяти человек - легкие травмы.
Как пишет Telegram-канал The Česko, по данным некоторых СМИ, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. На кадрах с места происшествия, приведенных каналом видно, как из здания факультета университета выбегают люди в окружении полицейских.
Praga right now #prague #praga pic.twitter.com/zhxoFeazTp— Leo Menindez (@LeoMenindez) December 21, 2023
Чешская полиция сообщает в соцсети X, что стрельба произошла в одном из зданий университета на площади Яна Палаха. Novinky.cz передает, что там находится факультет искусств. "Русская служба Би-би-си" сообщает, что эта площадь и соседний с ней район были оцеплены.
Телеканал Tn.cz опубликовал кадр, на котором видно мужчину, стоящего на крыше здания университета. СМИ утверждают, что это и есть нападавший. Мэр Праги Богуслав Свобода заявил, что стрелок погиб, прыгнув с крыши здания. У этой информации пока нет независимого подтверждения.
Policie informovala o střelbě na jedné z pražských škol na Náměstí Jana Palacha. Na místě jsou mrtví i zranění!https://t.co/aRbwCMTfIy— TN.cz (@televizninoviny) December 21, 2023
"Все произошло полчаса назад, может, час назад. Выстрелов было слышно дофига. Еще [взрыв] вроде гранаты или что-то такое. Сейчас слышны только крики", - цитирует Telegram-канал Astra студентку, которая забаррикадировалась в одной из аудиторий ВУЗа.
Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023
Премьер-министр Чехии Петр Фиала отменил запланированные мероприятия и отправился в Прагу. Президент Петр Павел выразил шок по поводу случившегося.
Один из преподавателей университета Сергей Медведев написал в Facebook, что стал свидетелем происшествия. "В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. (...) Мы со студентами забаррикадировались в аудитории", - написал он.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим в результате стрельбы.
Heartbreaking news about shooting in #Prague University, my deep condolences to the families and friends of the victims, the Czech people and @prezidentpavel, I wish speedy and full recovery to all the injured— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 21, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!