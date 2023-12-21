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В Гаркалне из-за разлива реки закрыты несколько улиц

rus.tvnet.lv/LETA
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Потом в городе. Иллюстративное фото
Потом в городе. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В Гаркалне Ропажского края из-за выхода из берегов реки Криевупе закрыты отдельные улицы, свидетельствует информация краевой администрации.

В Суниши затоплена улица Викингу, а в Гаркалне закрыта улица Упес. Пешеходов призывают использовать пешеходный мост улицы Ропажу через Криевупе.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, под влиянием оттепели и осадков в реках продолжает повышаться уровень воды. Происходит широкое затопление пойм рек и низменных участков. Продолжается вскрытие льда и ледоход.

В ближайшие дни также ожидаются осадки, поэтому повышение уровня воды в части рек будет происходить еще продолжительное время.

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