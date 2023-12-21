Главное за 21 декабря ⟩ Беларусь продлевает "безвиз", открылась Восточная магистраль и изменения в тарифах

За рубежом:

В среду стало известно, что МИД Беларуси внес предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвией, Литвой и Польшей. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко поддержал это предложение.

В Иране повесили 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как "невеста-ребенок", которая была приговорена к смертной казни за убийство своего мужа и провела в тюрьме десять лет. Она стала восемнадцатой женщиной, казненной иранскими властями только в этом году.

В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе сам стрелок. Более 20 человек пострадали.

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RUS TVNET в последний раз в этом году вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, подвели ли они итоги уходящего года и какие планы и цели поставили на 2024-й. Ответы смотрите на видео!

Путешествия стали одним из самых популярных способов провести отпуск. Туристические поездки планируются заранее, места назначения тщательно выбираются, а деньги старательно откладываются в течение всего года. Есть даже профессиональные путешественники, которые предлагают в качестве продукта дневники своих приключений в формате видео/фотоблога.

А есть люди, для которых путешествия стали образом жизни. Так называемые цифровые кочевники зарабатывают на жизнь удаленной работой, поэтому они не привязаны к какому-либо городу, стране или даже континенту и могут позволить себе поехать куда захотят. К какой бы из этих групп вы ни принадлежали, TVNET+ подготовил для вас ТОП-5 стран, в которые лучше не планировать поездку в 2024 году.

Бизнесмен Юлий Круминьш, который 12 декабря отпраздновал свое 80-летие, рассказал, что пошло не так на его юбилее.

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) добавил зарегистрированную в Литве компанию Revolut Holdings Europe и зарегистрированный в стране банк Revolut Bank, управляемый первой, в список непосредственно поднадзорных банков.

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