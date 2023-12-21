Уходящий четверг ознаменовался большим событием - после нескольких лет строительства в Риге открылась Восточная автомагистраль! RUS TVNET рассказывает об этом и других важнейших событиях 21 декабря.
Главное за 21 декабря ⟩ Беларусь продлевает "безвиз", открылась Восточная магистраль и изменения в тарифах
Новости Латвии:
С 1 января вступят в силу уточненные тарифы на распределение электроэнергии, а также политически обоснованное решение о государственной поддержке для ограничения быстрого роста тарифов для частных лиц, или потолка роста тарифов на распределение. В связи с этим Sadales tīkls обобщило наиболее важную информацию, которую домохозяйства должны принять во внимание в связи с этими изменениями.
В 11:00 в Риге для движения была открыта Восточная магистраль, сообщил мэр Риги Вилнис Кирсис.
С 1 января в e-CSDD будет доступна новая электронная услуга "Регистрация электронных пропусков", которая обеспечит электронный прием пропусков для транспортных средств, осуществляющих доставку почты или услуги инкассации. Впредь пропуска будут выдаваться только в электронном виде в e-CSDD, а Минтранс и МВД больше не будут выдавать их в бумажном формате.
В сентябре 2023 года население Латвии уменьшилось сразу на 3656 человек. Портал выяснил, что большинство из них - это граждане России, которым аннулировали постоянный вид на жительство и которых вычеркнули из Регистра жителей. Портал Rus.LSM разбирался в этом вопросе.
За рубежом:
В среду стало известно, что МИД Беларуси внес предложение о продлении на 2024 год безвизового режима въезда, действующего с Латвией, Литвой и Польшей. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко поддержал это предложение.
В Иране повесили 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как "невеста-ребенок", которая была приговорена к смертной казни за убийство своего мужа и провела в тюрьме десять лет. Она стала восемнадцатой женщиной, казненной иранскими властями только в этом году.
В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 11 человек, в том числе сам стрелок. Более 20 человек пострадали.
Интересное чтиво:
RUS TVNET в последний раз в этом году вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, подвели ли они итоги уходящего года и какие планы и цели поставили на 2024-й. Ответы смотрите на видео!
Путешествия стали одним из самых популярных способов провести отпуск. Туристические поездки планируются заранее, места назначения тщательно выбираются, а деньги старательно откладываются в течение всего года. Есть даже профессиональные путешественники, которые предлагают в качестве продукта дневники своих приключений в формате видео/фотоблога.
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Бизнесмен Юлий Круминьш, который 12 декабря отпраздновал свое 80-летие, рассказал, что пошло не так на его юбилее.
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) добавил зарегистрированную в Литве компанию Revolut Holdings Europe и зарегистрированный в стране банк Revolut Bank, управляемый первой, в список непосредственно поднадзорных банков.
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