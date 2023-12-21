СМИ: командиры РФ запирают солдат в подвалах и требуют за освобождение взятки

Бывший заключенный сообщил СМИ, что его и еще десять мужчин держали в комнате площадью девять квадратных метров. Солдаты могут быть отправлены туда даже за мелкие правонарушения, а за освобождение нужно заплатить от 15 000 до 20 000 рублей (147-196 евро).

Также, по словам мужчины, командование требовало денег и за купленные в прифронтовых регионах автомобили: "Например, купил себе автомобиль, и теперь должен командирам отдавать по 20 тысяч в месяц, чтобы машину не забрали".

Сам штурмовик бежал с фронта и находится в оккупированном Донецке. По его словам, его контракт закончился в конце осени, но документов у него нет, и выехать с территории Украины он не может.

Также бывший заключенный рассказал, что раненых бойцов из госпиталей отправляют обратно на фронт, в том числе на передовую. Собеседник журналистов получил ранение и попал в госпиталь, где получил справку о том, что ему противопоказаны физические нагрузки. Однако после возвращения его отправили на передовую без бронежилета, после чего посадили в подвал. После этого случая он и решил сбежать.

Мать другого бывшего заключенного и военнослужащего рассказала, что командир части ее сына снял деньги с банковской карты, выданной Минобороны России бойцам "Шторма Z" для получения выплат.

При этом другие трое военнослужащих подразделения заявили СМИ, что никогда не сталкивались с вышеперечисленным.

В конце ноября "Новая газета Европа" со ссылкой на мать экс-заключенного, воевавшего в "Шторм Z", сообщила, что в частях РФ в Украине действует система взяток. За деньги можно покупать "ранения", отпуска, ротацию и возможность не участвовать в штурмах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!