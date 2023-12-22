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Видео ⟩ Сын пошел за хлебом и не вернулся. Ищут очевидцев ДТП на ул. Вишкю

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Пешеходный переход. Иллюстративное фото
Пешеходный переход. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 17 декабря, в Кенгарагсе мужчину, направлявшегося в магазин, сбил на пешеходном переходе автомобиль, который затем покинул место происшествия. Семья пострадавшего просит откликнуться очевидцев происшествия, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Сын Иевы пошел за хлебом, но домой так и не вернулся. После отчаянных звонков жены на протяжении нескольких часов телефон поднял врач, который сообщил об инциденте.

Пострадавший получил очень серьезные травмы - возможно, в будущем он не сможет ходить.

Видео: сюжет Degpunktā

На данный момент известно только, что его сбил красный Volkswagen Passat, который ехал на большой скорости.

Приглашаются отозваться все, кто мог бы предоставить информацию об аварии 17 декабря в Риге, на ул. Вишкю, на пешеходном переходе возле магазина Maxima.

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