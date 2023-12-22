Заключен контракт в 3,7 млрд евро на строительство основной трассы Rail Baltica

"Спецификация высокоскоростных железнодорожных строительных работ Европейского стандарта требует от международных партнеров соответствующего масштаба, имеющих опыт, квалификацию и хозяйственную способность брать на себя такие обязательства, ответственность и риски. Опыт показывает, что латвийские и иностранные предприниматели создают сильные партнерства", - говорит председатель правления EDzL Каспар Вингрис.

Он также отмечает, что масштабное начало строительных работ на основной трассе и привлечение опытных строительных подрядчиков важно для того, чтобы построить трассу к 2030 году. Не менее важно это для привлечения дальнейшего финансирования, поскольку при подаче заявок скрупулезно оценивается готовность и способность к выполнению запланированных работ.

Ранее сообщалось, что в конкурсе, организованном Eiropas dzelzceļa līnijas, право на заключение договора было предоставлено объединению компаний Франции, Польши и Италии E.R.B. Rail Baltica JV. Согласно сообщению, имеющемуся в системе электронных закупок, предложенная E.R.B. Rail Baltica JV договорная цена составляет 3,7 млрд евро.

Объединение E.R.B. Rail Baltica JV создано компаниями Eiffage Génie Civil (Франция), Budimex (Польша) и Rizzani de Eccher (Италия).

Как сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. Протяженность Rail Baltica составит 870 км, а максимальная скорость движения поездов - 240 километров в час.

Первоначально стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро, но сейчас она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Поэтапное открытие Rail Baltica планируется с 2028 по 2030 год.

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