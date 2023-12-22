Госполиция разыскивает пропавшего без вести несовершеннолетнего Эдуарда Пиктурнса

Управление криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Эдуарда Пиктурнса 2008 года рождения, который вышел из своего места жительства в Яунмарупе и до сих пор не вернулся.
Приметы Пиктурнса: рост 172 см, среднего, спортивного телосложения, короткие светло-каштановые волосы.
Был одет в черную спортивную куртку с коричневыми узорами, серые матерчатые брюки, черные полуботинки. При себе может быть черный рюкзак с красными узорами. Возможно, находится в рижском микрорайоне Агенскалнс.
Госполиция призывает посмотреть фотографию подростка и отозваться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 67086678 или 110!
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