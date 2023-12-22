Как правильно приготовить горох к праздничному столу?

Серый горох - традиционное блюдо на латышском рождественском столе. Однако, чтобы гарнир получился вкусным, его надо уметь правильно выбрать и приготовить. Рута Бейроте из фермерского хозяйства Zutiņi знает в этом толк и в канун праздника делится секретами.
Как долго может храниться горох?
Урожай гороха снимают раз в год, в конце лета. И если вы едите его не только в Рождество, нет смысла покупать его небольшими порциями в течение всего года: более свежим он не станет.
Горох сохраняет свои свойства не менее двух лет. Если хранить дольше, он все равно будет съедобным, но затвердеет, поэтому его, возможно, придется готовить дольше или он станет суше.
Если у вас в кухонном шкафу есть хороший прошлогодний горох, можете смело его использовать, существенных изменений вы не заметите.
Торговцы тоже часто продают двухлетний.
Как распознать прошлогодний горох на полках магазина?
Цвет гороха может варьироваться от серого до ярко- или темно-коричневого, в зависимости от сорта. Однако следует учитывать, что горох приобретает темный цвет также после длительного хранения.
Горох при длительном хранении на свету становится темно-коричневым, даже черно-коричневым. Покупатели часто думают, что если он более темный, то лучше вкуснее. Но это часто означает, что им торгуют уже второй сезон подряд.
Также следует обратить внимание на качество гороха. В небольшом количестве допускаются более мелкие, червивые или колотые горошины. Однако если в пакете с горохом много половинок, это также может свидетельствовать о том, что продукт быстро высушивался при высоких температурах, то есть может быть пересушен, поэтому очень легко раскалывается. Перед варкой такой горох следует замачивать дольше, да и время варки может увеличиться.
В любом случае, перед готовкой необходимо проверить, не попали ли в него камешки, солома или другие примеси. Выбирать ли все половинки и червоточины – решать каждой хозяйке. Следует иметь в виду, что каждая щербатина, пятнышко или точка не означает, что горошину надо выбросить. Это нормальное и приемлемое явление.
Нужно ли замачивать горох перед варкой?
Как и другие бобовые, горох перед приготовлением необходимо замачивать. Это даст несколько преимуществ:
1. Горох сварится быстрее;
2. После замачивания не менее 12 часов в горохе начинается процесс прорастания, что изменяет вкус и пищевую ценность гороха;
3. Замачивание гороха также удаляет вещества, способствующие метеоризму. Людям с проблемами кишечника следует замочить горох не менее чем на 24 часа и пару раз сменить воду.
Как долго замачивать горох?
Горох можно замачивать до 36 часов.
Отлично, если горох удастся замочить хотя бы на 24 часа. Однако воду надо сменить хотя бы 1 раз, иначе в теплом помещении горох может скиснуть.
Оптимальное время замачивания — не менее 12 часов.
Если вы забыли замочить горох накануне вечером, его можно замочить и утром в праздник, чтобы приготовить вечером.
Однако есть немало хозяек, которые горох вообще не замачивают, а сразу отваривают. Если горох из последнего урожая, то ничего страшного не произойдет, но время варки можно увеличиться на 10-20 мин.
Что делать, если горох не разваривается?
Чайная ложка пищевой соды поможет гороху быстрее развариться. Многие хозяйки кладут соду уже в начале приготовления. Но если горох не залежавшийся и хорошо замочен, в этом нет особой необходимости. Поскольку сода немного влияет на вкус, в обычных ситуациях можно обойтись и без нее.
Продолжительность варки гороха обычно составляет 40-60 мин. Если время уже существенно зашкаливает за час, можно добавить соду.
Соль кладут в самом конце, незадолго до готовности гороха, потому что, если добавить ее в начале, это продлит время приготовления.
Что делать, если горох не съели?
Часто бывает, что среди жаркого, капусты и праздничных пирогов, скромный горох теряется и его не едят - в итоге после застолья его много остается. Отварной горох можно очень удобно заморозить, чтобы он мог пригодиться в будущем. Некоторые хозяйки замораживают его уже порционно вместе с кусочками шпека. Потом можно давать на работу мужу, чтобы разогревал в микроволновой печи.
Остатки гороха можно хранить в холодильнике до 3 дней. На следующий день можно измельчить его на мясорубке и обжарить в виде котлет или приготовьте гороховые тефтели – отличная, сытная и вкусная закуска.
Кстати, гороховые тефтели можно приготовить уже к праздничному столу. Таким образом, символика праздника все же сохраняется, но сам горох приобретает гораздо более заманчивый и вкусный вид.
Что делать тем, кого от гороха пучит?
1. При замачивании гороха надо несколько раз сменить воду, это поможет вымыть из гороха нежелательные вещества.
2. Зачастую в метеоризме виновато высокое содержание клетчатки в горохе. Если организм плохо реагирует, надо просто снизить количество или есть горох вместе с другими продуктами и овощами (например, сделать гороховыми котлетами с картофелем).
3. Пейте кисломолочные продукты, например кефир, которые помогают кишечнику лучше справиться с горохом и предотвращают газообразование.
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