В пятницу, 22 декабря, во второй половине дня в Риге образовались предпраздничные пробки, которые влияют на движение общественного транспорта.

К порталу TVNET обратился водитель и заявил, что у него возник конфликт с контролером парковки Rīgas satiksme. Портал связался с компанией Rīgas satiksme, чтобы узнать мнение второй заинтересованной стороны о случившемся.

За рубежом:

Смерть лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе была устроена по приказу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщает российское независимое СМИ "Медуза" со ссылкой на исследование Wall Street Journal (WSJ).

За 2023 год Россия потеряла в полтора раза больше военных, чем за первый год вторжения в Украину. К такому выводу пришла Би-би-си на основе анализа поименного списка погибших, который мы ведем совместно с Медиазоной (признана властями РФ “иноагентом”) и командой волонтеров на основе открытых источников.

С августа 2021 года в Эстонии с ID-картой увязаны биометрические данные, или отпечатки пальцев. Казалось бы, с течением жизни отпечатки пальцев не меняются, но по какой-то причине необходимо как минимум раз в шесть лет снова предоставлять для базы данных Департамента полиции и погранохраны Эстонии свои отпечатки. Данное требование сильно возмутило читателя издания Rus.Postimees Виктора.