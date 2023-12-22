Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - Служба госбезопасности (VDD) провела уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы в Риге, Эстония выделяет 1 млн евро медиа на русском языке, а 17-летний украинец рассказывает о жизни в Даугавпилсе. Об этих и других новостях пятницы, 22 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 22 декабря ⟩ Латвийские учителя прошли обучение в РФ, обыск в Доме Москвы и предпраздничные пробки в Риге
Новости Латвии:
Государственная служба качества образования (IKVD) проинформировала Службу государственной безопасности (VDD) о преподавателях русского языка из Латвии, прошедших обучение в России, сказано в сообщении Министерства образования и науки в соцсети X (Twitter).
По подозрению в возможном нарушении установленных против России санкций Евросоюза (ЕС) Служба госбезопасности (VDD) на этой неделе провела уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы в Риге, сообщили в VDD.
Зачем Эстонии журналистика на русском языке? Почему государство финансово поддерживает даже частные медиадома, работающие для русскоговорящей аудитории? Говорят ли политики и должностные лица в Эстонии с журналистами на русском языке?
На эти вопросы в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" ответил главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
В жизнь 17-летнего Данила из Харьковской области война пришла, когда он собирался в школу на фотосессию для школьного альбома. В Даугавпилсе он живет год, учит язык, работает и познает культуру нашей страны. Его историю рассказывает портал "Чайка".
В пятницу, 22 декабря, во второй половине дня в Риге образовались предпраздничные пробки, которые влияют на движение общественного транспорта.
К порталу TVNET обратился водитель и заявил, что у него возник конфликт с контролером парковки Rīgas satiksme. Портал связался с компанией Rīgas satiksme, чтобы узнать мнение второй заинтересованной стороны о случившемся.
За рубежом:
Смерть лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе была устроена по приказу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщает российское независимое СМИ "Медуза" со ссылкой на исследование Wall Street Journal (WSJ).
За 2023 год Россия потеряла в полтора раза больше военных, чем за первый год вторжения в Украину. К такому выводу пришла Би-би-си на основе анализа поименного списка погибших, который мы ведем совместно с Медиазоной (признана властями РФ “иноагентом”) и командой волонтеров на основе открытых источников.
С августа 2021 года в Эстонии с ID-картой увязаны биометрические данные, или отпечатки пальцев. Казалось бы, с течением жизни отпечатки пальцев не меняются, но по какой-то причине необходимо как минимум раз в шесть лет снова предоставлять для базы данных Департамента полиции и погранохраны Эстонии свои отпечатки. Данное требование сильно возмутило читателя издания Rus.Postimees Виктора.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что цели российской армии и лично Владимира Путина в Украине более недостижимы из-за больших потерь на передовой и политической изоляции, сообщает украинское информагентство "Униан".
В пятницу, 22 декабря, ВВС Украины сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении, сообщают Воздушные силы Украины.
Интересное чтиво:
В гостях у Юлии Таратуты на телеканале "Дождь" побывала латвийская певица Лайма Вайкуле. В беседе она рассказала о своем отношении к запрету абортов в России и ЛГБТ.
Муж пропавшей Анны Янсоне лаконично написал в соцсети Х: "Ищу Анну". С момента исчезновения Анны прошло чуть больше полутора месяцев. Что происходит сейчас? Об этом читайте в интервью журналу TVNET+.
На своей странице в Facebook жена бывшего президента Эстонской Республики Тоомаса Хендрика Ильвеса Иева Ильвес объявила, что после восьми лет совместной жизни они разводятся, - пишет Limon.ee.
В 2024 году туристам советуют ехать за рождественской атмосферой в чешский город Брно, пишет Limon.ee со ссылкой на УНИАН.
Аэропорт "Рига" разместил в своем аккаунте в Facebook красивое видео, в котором говорится, что Санта-Клаус каждый год является их специальным гостем.
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