Видео ⟩ "Почему не работает ПВО?" - Россия отражает атаки дронов

Видео с дронами были опубликованы в российских Telegram-каналах. Под ними были разные гневные комментарии: "Сейчас они напишут, что "все в порядке, не смотрите наверх"...".

Panic in Rostov, Russia. Unknown drones are flying over the city 👿 pic.twitter.com/v9qGD1ZYSg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2023

"Наша воздушная оборона как-то позволила дрону долететь до Ростова".

"Почему они вообще перебрались через нашу границу?"

"Почему наша противовоздушная оборона не работает тогда, когда она действительно нужна?"

Около 13.00 по местному времени российские власти сообщили, что в аэропорту Калуги, в Брянске, в связи с дронами в небе приостановлены все полеты. При этом сообщалось о нескольких атаках дронов в Московской, Брянской и Калужской областях.

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