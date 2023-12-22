В Латвии списано 2,1 млн доз вакцин Covid-19

Всего с 2020 года по декабрь 2023 года Латвия получила 9,4 млн доз вакцин.

В Министерстве здравоохранения отметили, за это время другим странам пожертвовано 2,5 млн вакцин против Covid-19.

Сейчас для вакцинации взрослых и детей в Латвии доступны вакцины Nuvaxovid и Comirnaty. Всего на складах хранится 750 400 доз вакцин со сроком действия до 2024 и 2025 года, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний.

Согласно заключенным Европейской комиссией и производителями вакцин договорам, финансовая информация, то есть цены на продукты, считается конфиденциальной и не может быть разглашена третьим сторонам, сообщает NVD.

NVD подчеркивает, что расторжение или изменение договора возможно по соглашению сторон, и работа по решению этого вопроса регулярно ведется. Страны Евросоюза создали комитет по совместной закупке вакцин, который от имени всех стран проводит переговоры с производителями вакцин, чтобы получить более благоприятные условия, чем если бы каждая страна вела переговоры отдельно.

Последняя договоренность достигнута в мае 2023 года. Она предусматривает, что для Латвии запланированный договором объем поставок сократится примерно на 22%.

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