Видео ⟩ Тренер испанского клуба "сошел с ума" после пропущенного гола в добавленное время

Больно пропускать гол в добавленное время футбольного матча. Луис Гарсия Пласа, главный тренер чемпиона Испании "Алавеса", не смог сдержать эмоций, когда на 92-й минуте матча с мадридским "Реалом" его команда пропустила гол и потерпела поражение.
Игра прошла без особо опасных голевых моментов и "Реал" смог одержать победу лишь на второй минуте добавленного времени, когда Лукас Васкес забил гол, который принес "Реалу" три очка.
Команда "Алавес" почти весь второй тайм играл в большинстве из-за удаления игрока "Реала".
"Это была трудная игра, и когда мы были в меньшинстве, многие думали, что мы проиграем. Но эта команда может найти энергию. Мы выстояли и в конце концов были вознаграждены", - сказал после игры главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.
WTF BRO CALM DOWN IT’S NOT UCL FINAL 😭😭😭 pic.twitter.com/A6dru5IxzD— La Saeta Rubia (@LSR_RM) December 21, 2023
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