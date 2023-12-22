Пт, 22.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Тренер испанского клуба "сошел с ума" после пропущенного гола в добавленное время

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Больно пропускать гол в добавленное время футбольного матча. Луис Гарсия Пласа, главный тренер чемпиона Испании "Алавеса", не смог сдержать эмоций, когда на 92-й минуте матча с мадридским "Реалом" его команда пропустила гол и потерпела поражение.

Игра прошла без особо опасных голевых моментов и "Реал" смог одержать победу лишь на второй минуте добавленного времени, когда Лукас Васкес забил гол, который принес "Реалу" три очка.

Команда "Алавес" почти весь второй тайм играл в большинстве из-за удаления игрока "Реала".

"Это была трудная игра, и когда мы были в меньшинстве, многие думали, что мы проиграем. Но эта команда может найти энергию. Мы выстояли и в конце концов были вознаграждены", - сказал после игры главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх