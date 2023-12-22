Видео ⟩ Тренер испанского клуба "сошел с ума" после пропущенного гола в добавленное время

Игра прошла без особо опасных голевых моментов и "Реал" смог одержать победу лишь на второй минуте добавленного времени, когда Лукас Васкес забил гол, который принес "Реалу" три очка.

"Это была трудная игра, и когда мы были в меньшинстве, многие думали, что мы проиграем. Но эта команда может найти энергию. Мы выстояли и в конце концов были вознаграждены", - сказал после игры главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.