Отозвано правление Латвийского олимпийского социального фонда

Продолжая начатое руководством LOK направление по обеспечению эффективности использования ресурсов и реализации принципов хорошего управления, было принято решение сократить количество членов правления LOSF с трех до одного.

В то же время, по мнению LOK, в настоящее время ни один из членов правления LOSF в полной мере не подходит для единоличного исполнения обязанностей исполнительного органа LOSF.

Поэтому правление на данный момент отозвано в полном составе, отозвав от исполнения обязанностей членов правления Гунту Власенко, Ату Стренгу и Агру Бруни.

На заседании правления также было решено восстановить состав Консультативного совета LOSF в составе трех человек, которые будут работать без вознаграждения, а также внести соответствующие изменения в устав LOSF.

На заседании было решено, что в состав Консультативного совета войдут Айвар Платонов, Атис Стренга и Арнис Тунте, генеральный секретарь Латвийской федерации волейбола.

Конкурс на вакансию члена правления LOSF будет объявлен в январе 2024 года. До тех пор, пока не будет найден новый член правления, его функции будет выполнять юрист LOK Ивар Пауска.

Как сообщил во вторник, 19 декабря, портал LSM.lv, программы рождественской вечеринки Латвийского олимпийского социального фонда (LOSF) вызвали недоумение, поскольку с одной стороны они напечатаны на латышском языке, а с другой - на русском языке.

Как писал LSM.lv, и бывшие спортивные чиновники, и ветераны спорта выразили недоумение, зачем нужно печатать буклет еще и на русском языке, если мероприятие предназначено для латвийских ветеранов спорта, которые уже давно живут в Латвии. Кроме того, LOSF получает деньги из государственного бюджета, сообщил спортивный журналист Дайнис Цауне.

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