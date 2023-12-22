Видео ⟩ Программа стала свидетелем ДТП на парковке магазина; виновник ехал

Выйдя из машины и осмотрев произошедшее, виновный водитель автомобиля Toyota Raw 4 покинул место ДТП.

Команда Bez Tabu сумел запечатлеть транспортное средство и подождала владельца поврежденного автомобиля из магазина.

Мужчина по имени Станислав совершенно не рад неприятной новости и признается, что его автомобиль впервые попал в подобную ситуацию.

Мужчина признается, что если бы очевидцы не указали на аварию, он, вероятно, загрузил бы покупки в багажное отделение и не заметил бы, что произошло с пассажирской стороны.

Станислав сказал, что он был бы рад заняться составлением согласованного заявления, и недоумевает по поводу поступка виновного водителя.

"Эту проблему можно было решить на месте, если бы водитель подождал меня и компенсировал деньгами. В жизни все бывает, это нормально, но грубо так поступать по отношению к машине и ко мне - пенсионеру, инвалиду, я считаю это плохо", - сказал Станислав.

Насколько представители магазина Lidl готовы подключиться к решению ситуации, встретит ли Станислав сотрудников правоохранительных органов, когда они приедут, и на каких парковках латвийских магазинов больше всего шансов повредить автомобиль, смотрите в видео сюжете.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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