Видео ⟩ Программа стала свидетелем ДТП на парковке магазина; виновник ехал

Команда программы Bez Tabu стала очевидцем дорожно-транспортного происшествия на парковке магазина в Риге. Виновный водитель, не дождавшись владельца поврежденного автомобиля, скрылся с места происшествия, сообщает программа Bez Tabu.
Выйдя из машины и осмотрев произошедшее, виновный водитель автомобиля Toyota Raw 4 покинул место ДТП.
Команда Bez Tabu сумел запечатлеть транспортное средство и подождала владельца поврежденного автомобиля из магазина.
Мужчина по имени Станислав совершенно не рад неприятной новости и признается, что его автомобиль впервые попал в подобную ситуацию.
Мужчина признается, что если бы очевидцы не указали на аварию, он, вероятно, загрузил бы покупки в багажное отделение и не заметил бы, что произошло с пассажирской стороны.
Станислав сказал, что он был бы рад заняться составлением согласованного заявления, и недоумевает по поводу поступка виновного водителя.
"Эту проблему можно было решить на месте, если бы водитель подождал меня и компенсировал деньгами. В жизни все бывает, это нормально, но грубо так поступать по отношению к машине и ко мне - пенсионеру, инвалиду, я считаю это плохо", - сказал Станислав.
Насколько представители магазина Lidl готовы подключиться к решению ситуации, встретит ли Станислав сотрудников правоохранительных органов, когда они приедут, и на каких парковках латвийских магазинов больше всего шансов повредить автомобиль, смотрите в видео сюжете.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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