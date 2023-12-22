Видео ⟩ Тяжелая авария на трассе в Ропажском крае: столкнулись несколько автомобилей

Вечером в пятницу, 22 декабря, очевидец RUS TVNET сообщил о тяжелой аварии, которая произошла в Ропажском крае на дороге P4.
По словам очевидца на движение трассе было заблокировано, как минимум на час, в обе стороны.
Произошло столкновение четырех машин, две из которых сильно пострадали, а еще одна машины была в кювете.
Очевидец сообщил, что на месте аварии было четыре машины скорой помощи и три пожарных машины. По данным Sadursme.lv в аварии есть пострадавшие.
Видео: Авария на трасcе в Ропажском крае
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