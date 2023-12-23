СМИ: РФ перехватывает инициативу на большей части фронта в Украине

Издание связывает это с заявлением президента Украины Владимира Зеленского просьбе военных дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек.

Многие граждане Украины еще не призваны в армию, и власти не хотят объявлять массовую мобилизацию, опасаясь социальной напряженности, пишет издание. Тем временем войска РФ приближаются к городу Авдеевка, который NYT называет украинским оплотом в Донецкой области.

Захват Авдеевки стал бы стратегическим успехом для РФ, ведь это стержень обороны Украины в Донбассе, а также символ сопротивления, т.к. поддерживаемые Россией сепаратисты пытались завоевать город еще в 2014 году.

"Наступления РФ под Авдеевкой и вокруг других городов - Купянска, Бахмута и Марьинки, являются еще одним свидетельством того, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя после того, как в прошлом месяце главный украинский генерал признал, что летнее контрнаступление застопорилось", говорится в статье, имея в виду главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Издание напоминает, что РФ добивается такого прогресса на фоне политической борьбы в США и Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву, в которой "отчаянно нуждается" Украина, чтобы удерживать позиции ВСУ против вторжения России.

Перехват инициативы, отмечает NYT, связан и с увеличившимися потерями РФ на фронте. Один из военных ВСУ в беседе с изданием описал российскую тактику так: "У нас больше людей, чем у вас пуль, боеприпасов, ракет и снарядов".

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