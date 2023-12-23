Снег и пасмурно: синоптики о погоде в субботу

В субботу, 23 декабря будет пасмурно, во многих регионах ожидаются осадки - мокрый снег и снег, на побережье - дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Снежный покров местами увеличится на 2-4 сантиметра.
Слабый и умеренный восточный ветер в течение дня сменится на северный северо-западный, на побережье его порывы могут составить 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до +3 градусов.
В Риге суббота будет пасмурной, временами ожидается мокрый снег и снег, а температура воздуха не превысит +1…-2 градуса.
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