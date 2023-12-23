Олимпиада-2024: Глава МОК - за участие спортсменов из РФ и РБ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неоднократно выступал в защиту допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года. Недавно МОК принял решение, что отдельным спортсменам обеих стран будет разрешено участвовать в спортивных играх в Париже при определенных условиях, несмотря на войну России против Украины.
Украина резко раскритиковала это решение, причем критика в адрес МОК исходила и от России. В интервью газете Welt am Sonntag Бах подчеркивает, что не понимает, как это решение могло повлиять на ход войны в пользу Москвы.
Томас Бах, сам олимпийский чемпион по фехтованию 1976 года, заявил, что спортсменам из РФ и РБ придется соревноваться без флага, национальной идентификации и гимна. Также к Играм будут допущены только те спортсмены, которые никак не связаны с вооруженными силами или службами безопасности.
Томас Бах не обеспокоен тем, что Украина может бойкотировать игры. "Почему Украина должна наказывать своих спортсменов за вторжение российской армии в Украину и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?" - спросил Бах.
"Вы не становитесь сторонником войны только потому, что не выполняете все требования Украины, тем более, что мы с начала войны с беспрецедентной солидарностью поддерживали украинских спортсменов", - добавил он.
Судя по реакции на решение допустить на игры белорусских и российских спортсменов, Бах пришел к выводу, что ни одна из сторон не удовлетворена. "Это означает, что мы, очевидно, нашли хорошую золотую середину", - пояснил президент МОК, которому скоро исполнится 70 лет.
Исключен возможный перенос олимпийских соревнований по бобслею, санному спорту и скелетону 2026 года из Италии в Германию, если российским участникам не будет разрешен въезд в страну. "Это так", - сказал Бах. Он спросил об этом федерального канцлера Олафа Шольца на саммите G20 в Индонезии в прошлом году. "С тех пор, к сожалению, диалог прекратился", - сказал Бах. Несмотря на то, что выделенной трассы на данный момент нет, игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут в Италии, подчеркнул недавно министр спорта Андреа Абоди.
Томас Бах возглавляет олимпийскую организацию с 2013 года. После первоначального восьмилетнего срока он был избран еще на четыре года в соответствии с уставом МОК, поэтому фактически ему придется освободить этот пост в 2025 году.
Однако член МОК от Доминиканской Республики Луис Мехиа Овьедо призвал к реформированию устава, поскольку олимпийским чиновникам по-прежнему необходимо руководство Баха. Предложение также поддержали Айха Гарад Али из Джибути и алжирец Мустафа Берраф, президент Ассоциации африканских национальных олимпийских комитетов.
Исполнительный директор МОК под руководством самого Баха, а затем Генеральная Ассамблея должны принять решение о соответствующей адаптации Устава МОК. Следующая сессия МОК запланирована незадолго до летних игр 2024 года в Париже.
Официального кандидата на должность президента МОК пока нет. Возможными кандидатами считаются президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу и Хуан Антонио Самаранч-младший. Отец Самаранча был главой МОК с 1980 по 2001 год. Весьма неоднозначный чиновник поднял ограничение по возрасту для своей должности, что сделало возможным его 21-летний срок пребывания в должности. В 2000 году было введено правило, ограничивающее срок президентства двумя законодательными сроками. Томас Бах в то время уже работал в МОК и поддержал это решение.
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