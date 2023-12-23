В пятницу в Латвии в результате ДТП погибли два человека

Вечером в пятницу на Даугавпилсском шоссе в Екабпилсском крае автомобиль Volkswagen сбил пешехода, который внезапно появился на проезжей части без светоотражающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Вчера в Румбской волости Кулдигского края автомобиль Ford Fusion выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился гражданин Литвы.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий, травмы в результате аварий получили 14 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 383 протокола, в том числе 152 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

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