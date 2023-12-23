Главное за 23 декабря ⟩ Что такое легкий латышский язык, подробности аварии под Ропажи и история Ринкевича о необычном Рождестве

По подозрению в торговле людьми в аэропорту на северо-востоке Франции был остановлен рейс самолета с 303 индийскими пассажирами, сообщают французские СМИ. Два человека задержаны и допрошены.

На этой неделе в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой. Ее гостям, среди которых были многие звезды российского шоу-бизнеса, предложили соблюсти дресс-код almost naked («почти голышом»). Это спровоцировало скандал. Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и «ЛГБТ-пропаганде». Участники вечеринки утверждают, что она была совершенно невинная.

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Латвийский музыкант Интарс Бусулис и его жена Инга поженились 25 лет назад 22 декабря. Сам Интарс в Instagram поделился воспоминаниями об этом красивом дне.

В Риге пройдут разнообразные рождественские мероприятия, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

21 декабря в социальной сети TikTok Друвская средняя школа опубликовала видео, на котором показано, как учителя радуются каникулам.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью журналу Ieva рассказал, что на самом деле он почти не отмечает Рождество.