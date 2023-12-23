Наконец Латвия окунулась в долгожданные праздники! Несмотря на то, что первый выходной уже подошел к концу, о работе и других насущных делах пока думать не надо - впереди еще три для отдыха. Учитывая, что сейчас люди очень сильно заняты походами по магазинам и поисками подарков, RUS TVNET подготовил краткий обзор новостей - рассказываем коротко о самом главном за субботу, 23 декабря.
Главное за 23 декабря ⟩ Что такое легкий латышский язык, подробности аварии под Ропажи и история Ринкевича о необычном Рождестве
Новости Латвии:
В обществе есть люди, которым недоступен обычный язык. Например, люди после инсульта или в возрасте. Чтобы они не оказались выключенными из общества, существует легкий язык. Форму легкого языка развивают во всем мире, и Латвия не является исключением.
Важно уточнить, что речь пойдет именно о легком латышском языке, потому что в принципе в каждом государстве вкладываются в упрощение именно главного национального языка. Легкий язык может помочь освоить базовый латышский язык русскоязычным детям и пенсионерам. Подробнее в том, что такое легкий язык и зачем он нужен, разбирался RUS TVNET.
Апелляционную жалобу TVNET GRUPA на решение Рижского городского суда, который отклонил отклонил иск TVNET GRUPA против решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 22 мая 2023 года, которым NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире передачи, Рижский окружной суд планирует рассмотреть в письменном порядке 15 февраля 2024 года, выяснило агентство LETA в суде.
Вечером в пятницу, 22 декабря, очевидец RUS TVNET сообщил о тяжелой аварии, которая произошла в Ропажском крае на дороге P4.
Cityparks Latvija наложило штраф на водителя автомобиля Гирта, который умышленно припарковал свой автомобиль на дороге, используемой для доставки товаров. Гирт, однако, считает, что наказание должны понести сотрудники правоохранительных органов, сообщает передача Degpunktā.
Во дворах панельных домов в рижском микрорайоне Пурвциемс, где раньше жильцы оставляли свои авто, появилась платная парковка предприятия Europark. Теперь, чтобы оставить машину под окном собственного дома, жильцам нужно купить абонемент за 49 евро в месяц. Законно ли это, разбиралось издание Rus.LSM.
В пятницу, 22 декабря, житель Калнциемса оказался в задымленной квартире и попытался спастись, побежав к входной двери. Однако мужчина не дошел до выхода и потерял сознание в коридоре, соседей о пожаре оповестила собака, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Центризбирком России утверждает, что в документах журналистки Екатерины Дунцовой, которая объявила о выдвижении на выборы президента РФ, обнаружено более 100 ошибок, сообщает Deutsche Welle. Так, среди ошибок неправильно указанное отчество и неправильно указанный номер паспорта.
Мокрый снег, неприятный ветер и часы стояния на пешеходной границе: так проводит начавшиеся длинные выходные около сотни жителей Эстонии и транзитных путешественников, пытающихся попасть в Россию из Нарвы. В автобусах теплее, но ждать вызова на границу – гораздо дольше, пишет Rus.Postimees.
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации в субботу, 23 декабря, выдвинул ее представителя Николая Харитонова кандидатом в президенты страны. В голосовании участвовали 188 делегатов, из которых 175 поддержали единственную в бюллетене кандидатуру Харитонова.
Первая партия американских истребителей F-16 может поступить от западных партнеров Украине примерно через неделю, то есть, еще до конца 2023 года, свидетельствуют аналитики Института по изучению войны (ISW). Они напомнили, что накануне, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что первые 18 истребителей F-16 подготовлены для передачи Украине, пишет "Униан".
В Украине за мошенничество на сумму в несколько миллионов евро в связи с закупкой боеприпасов арестован чиновник Минобороны. По данным следователей в Киеве, мужчина причастен к хищению 1,5 миллиарда гривен (около 36 миллионов евро) при закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ.
В пятницу, 22 декабря, в казахстанском городе Алматы пассажир автобуса ударил водителя по голове, после чего та потеряла сознание. Неуправляемый автобус вызвал трагическое ДТП, сообщает "Медуза".
Чешская полиция опубликовала на YouTube видео, на котором показана ситуация после стрельбы в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в Праге.
План президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать еще полмиллиона человек может коснуться и украинцев, проживающих в Эстонии: по словам министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса, при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан. Об этом сообщает местное издание Rus.Postimees.
В последние недели войска РФ добились небольших территориальных успехов на восточном фронте в Украине, используя в изнурительных боях преимущество в живой силе, комментирует ситуацию на войне в Украине издание New York Times (NYT).
По подозрению в торговле людьми в аэропорту на северо-востоке Франции был остановлен рейс самолета с 303 индийскими пассажирами, сообщают французские СМИ. Два человека задержаны и допрошены.
На этой неделе в московском клубе «Мутабор» состоялась вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой. Ее гостям, среди которых были многие звезды российского шоу-бизнеса, предложили соблюсти дресс-код almost naked («почти голышом»). Это спровоцировало скандал. Мероприятие возмутило провоенных блогеров, депутатов Думы, общественников и православных активистов. Одного из участников, рэпера VACIO, отправили под административный арест, обвинив в мелком хулиганстве и «ЛГБТ-пропаганде». Участники вечеринки утверждают, что она была совершенно невинная.
Интересное чтиво:
Латвийский музыкант Интарс Бусулис и его жена Инга поженились 25 лет назад 22 декабря. Сам Интарс в Instagram поделился воспоминаниями об этом красивом дне.
В Риге пройдут разнообразные рождественские мероприятия, сообщили агентству LЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
21 декабря в социальной сети TikTok Друвская средняя школа опубликовала видео, на котором показано, как учителя радуются каникулам.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью журналу Ieva рассказал, что на самом деле он почти не отмечает Рождество.
Новая героиня рубрики "Звезда недели" - латвийская джазовая певица Эвилена Протектор, которая всегда выбирала трудный путь и проявляла невероятную стойкость. Это сейчас девушка уже может гордиться тем, что превратила хобби в любимую работу, а теперь еще и стала служить в Рижском русском театре им. Михаила Чехова, но приключения с ней происходили с самого рождения...
За несколько месяцев многое может измениться. Доказательством тому служат фотографии с премьеры в начале сентября, на которой присутствовали и Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева Ильвес. Отметим, что к началу декабря обручальное кольцо исчезло с пальца бывшего президента Эстонии, пишет портал Limon.ee.
30 ноября 2023 года Верховный суд России признал "международное общественное движение ЛГБТ" "экстремистской организацией". Что такое это "общественное движение ЛГБТ", никто не объясняет, такой организации нет, то есть как будет такой закон применяться, точно никто не знает. Что об этом думают российские сексуальные меньшинства, в беседе с TVNET+ рассказывает российский социолог и представитель гей-сообщества, который по понятным причинам решил остаться анонимным.
В этом году новогодние салюты будут в шести городах Латвии, в Риге - не будет. Новогодних фейерверков также не будет в Лиепае, Елгаве, Риге и Юрмале. Причина в основном та же, что и в прошлом году - солидарность с Украиной, сообщает 4.studija.
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