Копьеметательница Мадара Паламейка вышла замуж

Судя по всему, спортсменка сменила фамилию.

Она вышла замуж за уроженца Гамбии, норвежского легкоатлета Джейсуму Саиди Ндуре.

Ранее стало известно, что предложение было сделано в одном из красивейших мест в мире - в Париже.

"Я сказала да лучшему мужчине из всех, что знаю", - подписала спортсменка видео, на котором видна с кольцом и розой в руках.

Как известно, разговоры об отношениях пары появились еще летом 2017 года, когда на фото Паламейки в соцсетях все чаще стали появился кадры вместе с легкоатлетом.

Джейсума родился в Гамбии в 1984 году, в соревнованиях он стартует на спринтерских дистанциях. С 2006 года Ндуре представляет Норвегию, до этого выступал за Гамбию.

Ему принадлежит рекорд Гамбии на дистанции 200 метров, а также рекорд Норвегии на дистанциях 100 и 200 метров. В 2008 году на Олимпиаде в Пекину он дошел до полуфинала в соревнованиях на 200 метров.

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