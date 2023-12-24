Снег, гололед и ледоход: синоптики о погоде в Сочельник

Днем будет в основном облачно, лишь в некоторых районах ожидаются кратковременные прояснения.

Преимущественно на востоке страны временами будет идти снег, снежный покров местами станет толще на 2-4 сантиметра. Водителям следует считаться с тем, что условия на дорогах осложнены гололедицей и снегом. Ветер сегодня ожидается западный, юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха - в пределах от -1 до +3 градусов.

В столице будет преимущественно облачно, в первой половине дня временами возможен снег. Улицы и тротуары останутся скользкими. Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Под влиянием оттепели и осадков в реках продолжает повышаться уровень воды. Широко затоплены поймы рек и низменные места, а на отдельных участках рек уровень воды понизился. Ледоход продолжается на Даугаве и других реках восточной части страны. На Плявиньском водохранилище продолжится ледоход и уплотнение льда. Пик подъема уровня воды в ряде рек ожидается к концу года.

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