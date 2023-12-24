Зеленский ввел санкции против нескольких граждан Латвии

Новые санкции применены к 51 физическому лицу. Среди них, наряду с гражданами России, есть и граждане самой Украины, а также Латвии, Кипра и Великобритании.

Среди лиц, подпадающих под санкции, - следующие граждане Латвии: Томас Петровскис, Сергей Пискунов, Евгений Воробьев и Виктория Воробьева. Петровский также имеет российское гражданство.

При этом под санкции также попали 134 компании, большинство из которых работают на территории России, а некоторые и в оккупированном Россией Крыму.

В Украине заморожены активы компаний, попавших под санкции. Им запрещено осуществлять торговые операции на территории Украины, а также транзитные перевозки через ее территорию. В Украине аннулируются выданные им лицензии.

В свою очередь, физическим лицам, не являющимся гражданами Украины, запрещен въезд на территорию Украины.

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