Рождество начнется со снега и дождей

В центре отмечают, что в ночь на понедельник, 25 декабря, небо в Латвии будет преимущественно затянуто облаками, которые принесут осадки - снег, мокрый снег, на западе также будет идти дождь. Местами ожидается небольшая метель, толщина снежного покрова увеличится примерно на пять сантиметров.

Дороги будут скользкими, временами во время снегопада ухудшится видимость.

Ночью ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье - от умеренного до умеренно сильного. Во второй половине ночи, начиная с морского побережья, ветер подует с запада, юго-запада и в западных и центральных районах в порывах усилится до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +1…-3 градуса.

В Риге ночью вероятна в основном облачная погода, ожидается снег, мокрый снег. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха понизится до 0...-1 градуса.

В понедельник, 25 декабря, сохранится преимущественно пасмурная погода и временами ожидаются осадки - снег, мокрый снег, который утром перейдет в дождь. Будет дуть западный, юго-западный ветер от умеренного до умеренно сильного с порывами до 15-17 метров в секунду, а на морском побережье - до 20-23 метров в секунду. Воздух прогреется до +1…+6 градусов.

В Риге и днем будет преимущественно облачно, временами будут идти дожди. Ветер - умеренный западный, юго-западный, максимальная температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.

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