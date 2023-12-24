Бэнкси создал антивоенную инсталляцию в Лондоне. Ее украли в течение часа, подозреваемый арестован

Работа Бэнкси представляла собой знак дорожного движения «Стоп», на котором изображены три узнаваемых фигуры беспилотников (Бэнкси сообщил о своем авторстве в инстаграме в пятницу).

По сообщению полиции, подозреваемый срезал работу при помощи арматурных ножниц в течение часа после появления — в момент, когда инсталляцию фотографировали прохожие.

Заявление о краже в полицию подал местный совет лондонского района Саутуорк. «Мы говорим не только о знаке дорожного движения, это произведение искусства, которое было там размещено для всех местных жителей. Это уличное искусство, которое принадлежит людям», — сказала заместитель председателя совета Саутуорка Жасмин Али.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что сейчас устанавливается новый знак дорожного движения с тем, чтобы не пострадала безопасность автомобилистов и прохожих.

«Мы знаем, что в социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как знак демонтируется», — сказано в заявлении полицейских.