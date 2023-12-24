Видео ⟩ Джошуа нокаутировал Валлина; Паркер победил Уайлдера

"Только очередной бой. Я уважаю Отто, - сказал Джошуа. - Просто еще один день в офисе. Я всего лишь талантливый боксер с особыми возможностями, и я использую их настолько хорошо, насколько могу".

"Мы просто хотели делать все, что нужно, чтобы победить. Все, что я хочу, это побеждать так долго, как только смогу. Хочу стать великим", - сказал 34-летний боксер.

Perfect Punch Performance



Anthony Joshua (@anthonyjoshua ) put the boxing world on notice of his return. @autozone pic.twitter.com/vC8teBug7a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023

Ожидалось, что в марте между собой встретятся потенциальные победители субботних боев Уайлдер и Джошуа, однако теперь в марте с Джошуа будет биться Паркер.

Победитель этого поединка может надеяться на поединок с победителем боя за титул абсолютного чемпиона мира, который запланирован на 17 февраля, когда британец Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии встретится с украинцем Александром Усиком. В этом веке еще ни один из тяжеловесов не становился абсолютным чемпионом мира.

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