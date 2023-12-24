Видео ⟩ Джошуа нокаутировал Валлина; Паркер победил Уайлдера

Британский тяжеловес Энтони Джошуа в субботу в Эр-Рияде в пятом раунде техническим нокаутом победил шведа Отто Валлина, а в еще одном поединке тяжеловесов новозеландец Джозеф Паркер по решению судей победил Деонтея Уайлдера, сообщает АР.
31-летний Паркер в поединке двух бывших чемпионом мира выглядел лучше на протяжении почти всего боя.
Too much for the Bomber— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023
Joseph Parker shook the boxing world with a unanimous win over Wilder#RiyadhSeason pic.twitter.com/PWnf3SKrgE
Паркер, на счету которого в профессиональном боксе 34 победы и три поражения, доминировал с самого начала боя.
"Опасный бой, тяжелый бой, мы очень сильно тренировались, - сказал после боя Паркер. - Стратегия помогла сохранить покой, быть расслабленным и сконцентрированным каждую минуту. Это прекрасное завершение года".
Уайлдер, победивший в 43 из 46 боев, оказался сильнее всего в одном раунде.
"Делал все немного не вовремя. - сказал 38-летний Уайлдер. - Соперник проделал прекрасную работу, уклоняясь от многих моих ударов. Я чувствовал себя так, как будто у меня есть преимущество, но решение судей было другим".
Во втором бое секунданты 33-летнего Валлина признали поражение в конце пятого раунда, таким образом, боксер проиграл второй бой из 28.
Энтони Джошуа, для которого эта победа стала 27-й в 30 поединках, хорошо работал передней рукой, завершив в пятом раунде поединок впечатляющей двойкой.
"Только очередной бой. Я уважаю Отто, - сказал Джошуа. - Просто еще один день в офисе. Я всего лишь талантливый боксер с особыми возможностями, и я использую их настолько хорошо, насколько могу".
"Мы просто хотели делать все, что нужно, чтобы победить. Все, что я хочу, это побеждать так долго, как только смогу. Хочу стать великим", - сказал 34-летний боксер.
Perfect Punch Performance— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 24, 2023
Anthony Joshua (@anthonyjoshua ) put the boxing world on notice of his return. @autozone pic.twitter.com/vC8teBug7a
Ожидалось, что в марте между собой встретятся потенциальные победители субботних боев Уайлдер и Джошуа, однако теперь в марте с Джошуа будет биться Паркер.
Победитель этого поединка может надеяться на поединок с победителем боя за титул абсолютного чемпиона мира, который запланирован на 17 февраля, когда британец Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии встретится с украинцем Александром Усиком. В этом веке еще ни один из тяжеловесов не становился абсолютным чемпионом мира.
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