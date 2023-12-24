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Видео ⟩ Джошуа нокаутировал Валлина; Паркер победил Уайлдера

rus.tvnet.lv
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Энтони Джошуа (слева)
Энтони Джошуа (слева) Фото: AP/Scanpix

Британский тяжеловес Энтони Джошуа в субботу в Эр-Рияде в пятом раунде техническим нокаутом победил шведа Отто Валлина, а в еще одном поединке тяжеловесов новозеландец Джозеф Паркер по решению судей победил Деонтея Уайлдера, сообщает АР.

31-летний Паркер в поединке двух бывших чемпионом мира выглядел лучше на протяжении почти всего боя.

Паркер, на счету которого в профессиональном боксе 34 победы и три поражения, доминировал с самого начала боя.

"Опасный бой, тяжелый бой, мы очень сильно тренировались, - сказал после боя Паркер. - Стратегия помогла сохранить покой, быть расслабленным и сконцентрированным каждую минуту. Это прекрасное завершение года".

Уайлдер, победивший в 43 из 46 боев, оказался сильнее всего в одном раунде.

"Делал все немного не вовремя. - сказал 38-летний Уайлдер. - Соперник проделал прекрасную работу, уклоняясь от многих моих ударов. Я чувствовал себя так, как будто у меня есть преимущество, но решение судей было другим".

Во втором бое секунданты 33-летнего Валлина признали поражение в конце пятого раунда, таким образом, боксер проиграл второй бой из 28.

Энтони Джошуа, для которого эта победа стала 27-й в 30 поединках, хорошо работал передней рукой, завершив в пятом раунде поединок впечатляющей двойкой.

"Только очередной бой. Я уважаю Отто, - сказал Джошуа. - Просто еще один день в офисе. Я всего лишь талантливый боксер с особыми возможностями, и я использую их настолько хорошо, насколько могу".

"Мы просто хотели делать все, что нужно, чтобы победить. Все, что я хочу, это побеждать так долго, как только смогу. Хочу стать великим", - сказал 34-летний боксер.

Ожидалось, что в марте между собой встретятся потенциальные победители субботних боев Уайлдер и Джошуа, однако теперь в марте с Джошуа будет биться Паркер.

Победитель этого поединка может надеяться на поединок с победителем боя за титул абсолютного чемпиона мира, который запланирован на 17 февраля, когда британец Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии встретится с украинцем Александром Усиком. В этом веке еще ни один из тяжеловесов не становился абсолютным чемпионом мира.

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