"Что я могу сделать?" Игрок "Тимбервулвз" вспомнил, как мучился с Порзиньгисом и Сабонисом

Центровой клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Наз Рид в подкасте Run your race рассказал, как в своем дебютном сезоне мучился с прикрытием балтийцев Кристапа Порзиньгиса и Домантаса Сабониса.
"Почти у каждого баскетболиста НБА есть так называемый момент "добро пожаловать в лигу" или игроки, которые в дебютном сезоне доставили им больше всего проблем. Ранее Рид уже рассказывал, что закрыть Порзиньгиса в своем дебютном сезоне не мог. Теперь он вспомнил, что и прикрытие Сабониса была не самой легкой задачей.
Рид начал свою карьеру в 2019 году, когда Порзиньгис еще выставал за "Даллас Маверикс", а Сабонис выходил на площадку в майке "Индиана Пэйсерс". Принимая во внимание, что "Маверикс" и "Тимбервулвз" играют в одной конференции, Рид видел Порзиньгиса по другую сторону площадки гораздо чаще, чем Сабониса.
Ведущий передачи спросил у Рида, какой игрок первый дал ему жару. Баскетболист незамедлительно ответил: "Порзиньгис! 40! Это был дебютный сезон. Я получал от всех. Порзиньгис, Сабонис..."
У баскетболиста "Тимбервулвз" не было опыта, что команда соперника может выраженно играть на одного игрока. И тогда он встретился с Сабонисом и "Пэйсерс".
"Один и тот же розыгрыш. Они четыре раза бросали Сабониса в прорыв. В то время я был новичком, поэтому не так хорошо знал игру соперников, но каждый раз Сабониса бросали в прорыв по правой стороне площадки, чтобы он мог атаковать по краю. Мои партнеры по команде говорят мне, что это одна и та же комбинация. Я это понимаю, но ничего не могу сделать".
Сабонис доставлел центровому "Тимбервулвз" проблемы своей игрой под корзиной, в свою очередь проблемы со стороны Порзиньгиса были совсем другого рода.
"Порзиньгис просто бросал с лого. Что вы хотите, чтобы я сделал? Тренер смотрит на меня, но что я могу сделать? На самом деле тренер мне сказал, что это просто Порзиньгис. Спрашиваю у него, как мне приспособиться? Трененр не хотел, чтобы я закрывал Порзиньгису периметр, так как он в таком случае пробежит мимо меня. Это Порзиньгис", - поделился воспоминаниями баскетболист.
Рид по-прежнему выступает за "Тимбервулвз", выполняя роль резервиста после Руди Гобера. В свою очередь Порзиньгис за это время успел дважды сменить команду, а Сабонис перебрался из "Пэйсерс" в "Кингс".
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