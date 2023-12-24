"Что я могу сделать?" Игрок "Тимбервулвз" вспомнил, как мучился с Порзиньгисом и Сабонисом

"Почти у каждого баскетболиста НБА есть так называемый момент "добро пожаловать в лигу" или игроки, которые в дебютном сезоне доставили им больше всего проблем. Ранее Рид уже рассказывал, что закрыть Порзиньгиса в своем дебютном сезоне не мог. Теперь он вспомнил, что и прикрытие Сабониса была не самой легкой задачей.

Рид начал свою карьеру в 2019 году, когда Порзиньгис еще выставал за "Даллас Маверикс", а Сабонис выходил на площадку в майке "Индиана Пэйсерс". Принимая во внимание, что "Маверикс" и "Тимбервулвз" играют в одной конференции, Рид видел Порзиньгиса по другую сторону площадки гораздо чаще, чем Сабониса.

Ведущий передачи спросил у Рида, какой игрок первый дал ему жару. Баскетболист незамедлительно ответил: "Порзиньгис! 40! Это был дебютный сезон. Я получал от всех. Порзиньгис, Сабонис..."

У баскетболиста "Тимбервулвз" не было опыта, что команда соперника может выраженно играть на одного игрока. И тогда он встретился с Сабонисом и "Пэйсерс".