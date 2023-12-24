Главное за 24 декабря ⟩ Взрыв на вечеринке журналистов в Риге, санкции против граждан Латвии и поздравления с Рождеством

​Как стало известно Би-би-си, Великобритания готовится отправить военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии на фоне ее конфликта с Венесуэлой из-за Эссекибо.

​Лондонская полиция сообщила об аресте подозреваемого в краже антивоенной инсталляции британского уличного художника Бэнкси, которая в пятницу появилась на одной из улиц в районе Пэкхем на юге Лондона.

Вифлеем, в котором обычно людно на Рождество, в этом году напоминает город-призрак, поскольку из-за войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС традиционные празднования отменены.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью британской газете Guardian, что президента РФ Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине, и он намерен продолжать долгую войну до получения полного контроля контроль над этой страной.

По мнению Института изучения войны (ISW), цели "сигналов" Путина о готовности заключить перемирие - снижение поставок военной помощи Украине и подготовка к новой волне агрессии.

Украинский журналист, международный обозреватель 24 канала Алексей Печий поехал в командировку на саммит ЕС в Брюсселе и не вернулся. На фоне сложностей с комплектованием армии в конце второго года войны этот случай может стать прецедентом и ограничить возможности зарубежных командировок для журналистов и представителей других профессий, связанных с поездками.