Вот и подходит к концу воскресенье. Самое время собраться в кругу семьи за праздничным столом и встретить этот светлый праздник - Рождество! Но, пока продолжаются последние приготовления, уделите несколько минут и узнайте, что интересного произошло в Латвии и за ее пределами, в ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о самом главном за воскресенье, 24 декабря.
Главное за 24 декабря ⟩ Взрыв на вечеринке журналистов в Риге, санкции против граждан Латвии и поздравления с Рождеством
Новости Латвии:
На вечеринке Русской службы "Би-би-си" в баре Čē на улице Дзирнаву в Риге неизвестный мужчина бросил гранату. Первой об инциденте со ссылкой на очевидца сообщила "Новая газета Европа", назвав гранату учебной. Позднее в Госполиции Латвии уточнили, что граната была страйкбольной, пострадавших нет, задержаны двое.
Командир Национальных вооруженных сил (НВС), генерал-лейтенант Леонид Калниньш при помощи видео в социальной сети Х (ранее - Twitter) поздравил жителей Латвии с праздниками.
В воскресенье, 24 декабря, в 12:13 в Госполицию поступил вызов на Баласта дамбис в Риге, где на улице пешехода сбила машина, сообщили порталу TVNET в Госполиции.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня поздравляют жителей с праздником, следует из публикаций высших должностных лиц страны в микроблоге X.
RUS TVNET побывал на премьере концерта "Новогодняя акция!" в Рижском русском театре имени Михаила Чехова и записал для вас, дорогие читатели, поздравления к Рождеству и Новому году!
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 декабря, подписал указ о новых санкциях против 185 физических лиц и компаний, которые наносят ущерб интересам Украины.
Как стало известно Би-би-си, Великобритания готовится отправить военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии на фоне ее конфликта с Венесуэлой из-за Эссекибо.
Лондонская полиция сообщила об аресте подозреваемого в краже антивоенной инсталляции британского уличного художника Бэнкси, которая в пятницу появилась на одной из улиц в районе Пэкхем на юге Лондона.
Вифлеем, в котором обычно людно на Рождество, в этом году напоминает город-призрак, поскольку из-за войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС традиционные празднования отменены.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью британской газете Guardian, что президента РФ Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине, и он намерен продолжать долгую войну до получения полного контроля контроль над этой страной.
По мнению Института изучения войны (ISW), цели "сигналов" Путина о готовности заключить перемирие - снижение поставок военной помощи Украине и подготовка к новой волне агрессии.
Украинский журналист, международный обозреватель 24 канала Алексей Печий поехал в командировку на саммит ЕС в Брюсселе и не вернулся. На фоне сложностей с комплектованием армии в конце второго года войны этот случай может стать прецедентом и ограничить возможности зарубежных командировок для журналистов и представителей других профессий, связанных с поездками.
Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня в Украине. Об этом газета The New York Times (NYT) пишет в субботу, 23 декабря, со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также чиновников из США и других стран, знакомых с посланием Кремля.
После попадания истребителей F-16 в распоряжение Вооруженных сил Украины российский флот больше не сможет скрываться даже в восточной части Черного моря, сообщил аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертен.
Интересное чтиво:
Рождество стало особенно запоминающимся для одной австралийской семьи, когда они обнаружили под своей елкой коалу, пишет Rus.Postimees.
Агентство гражданской авиации (CAA) поделилось в микроблоге X (ранее Twitter) ссылкой, по которой можно следить за полетом Санты над Землей.
В Елгаве в субботу, 23 декабря, заметили автомобиль Audi, ярко украшенный рождественскими огнями, следует из видео в соцсети TikTok.
Анна-Мария Паула, внучка Маэстро Раймонда Паулса, рассказала журналу Privātā Dzīve, как они обычно празднуют Рождество и чем этот год будет отличаться от предыдущих.
В передаче Kuuuurija будет рассказано, как дочь узнала о наследстве своего отца только спустя 25 лет после его смерти, пишет Rus.Postimees.
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