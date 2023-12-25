В воскресенье, 24 декабря, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил о сбитии российского истребителя Су-34 на мариупольском направлении. Он написал, что самолет был сбит "зенитно-ракетным комплексом".
"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море - изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", - также сказано в сообщении Олещука.
⚡️🔥 Russian Su-30 was shot down during an attack on Odesa pic.twitter.com/QX0ASnOXqs— MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) December 24, 2023
❗Z channels claim their Su-34 over the Black Sea was shot down by a NATO-Ukrainian F-16 pic.twitter.com/kkRQEvggIU— АЗОВ South (@Azovsouth) December 24, 2023
Позже стало известно, что украинский генштаб в сводке на утро 25 декабря подтвердил, что накануне был сбит и Су-30.
Уже сообщалось, что в пятницу, 22 декабря, ВВС Украины сбили на южном направлении три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что это современные и дорогие самолеты.
"Это один из новейших самолетов, это истребитель-бомбардировщик, он может наносить удары в воздухе, по наземным целям, многоцелевой самолет. В экипаже два пилота. Именно на таких самолетах оккупанты наносят удары управляемыми бомбами, управляемыми воздушными ракетами. Это достаточно дорогой самолет, современный", - отметил Игнат.
По его словам, такой самолет стоит не менее 50 миллионов долларов.
В социальных сетях ходят предположения, что самолеты были сбиты недавно полученной из Германии новой системой Patriot, имеющей дальность действия около 160 километров, что существенно больше, чем у первой системы Patriot, полученной от союзников, которая первоначально использовалась для защиты Киева.
The destruction of the three Russian Su-34 yesterday brought the Russian air campaign in Kherson to a complete halt. Usually, the Russian air forces deploys an average of 80 missiles against Ukrainian positions in Kherson alone. Today, it fell to exactly zero!— (((Tendar))) (@Tendar) December 23, 2023
It cannot be more… pic.twitter.com/6m1ssqp4DT
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