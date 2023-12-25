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В воскресенье ВСУ сбили четвертый истребитель РФ за три дня (1)

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

В воскресенье, 24 декабря, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил о сбитии российского истребителя Су-34 на мариупольском направлении. Он написал, что самолет был сбит "зенитно-ракетным комплексом".

"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море - изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", - также сказано в сообщении Олещука.

Позже стало известно, что украинский генштаб в сводке на утро 25 декабря подтвердил, что накануне был сбит и Су-30.

Уже сообщалось, что в пятницу, 22 декабря, ВВС Украины сбили на южном направлении три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что это современные и дорогие самолеты.

"Это один из новейших самолетов, это истребитель-бомбардировщик, он может наносить удары в воздухе, по наземным целям, многоцелевой самолет. В экипаже два пилота. Именно на таких самолетах оккупанты наносят удары управляемыми бомбами, управляемыми воздушными ракетами. Это достаточно дорогой самолет, современный", - отметил Игнат.

По его словам, такой самолет стоит не менее 50 миллионов долларов.

В социальных сетях ходят предположения, что самолеты были сбиты недавно полученной из Германии новой системой Patriot, имеющей дальность действия около 160 километров, что существенно больше, чем у первой системы Patriot, полученной от союзников, которая первоначально использовалась для защиты Киева.

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