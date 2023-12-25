"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море - изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", - также сказано в сообщении Олещука.

⚡️🔥 Russian Su-30 was shot down during an attack on Odesa pic.twitter.com/QX0ASnOXqs — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) December 24, 2023

❗Z channels claim their Su-34 over the Black Sea was shot down by a NATO-Ukrainian F-16 pic.twitter.com/kkRQEvggIU — АЗОВ South (@Azovsouth) December 24, 2023

Позже стало известно, что украинский генштаб в сводке на утро 25 декабря подтвердил, что накануне был сбит и Су-30.

Уже сообщалось, что в пятницу, 22 декабря, ВВС Украины сбили на южном направлении три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что это современные и дорогие самолеты.